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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Мы должны вернуть не только земли, но и людей, обманутых Россией, – Наев о миссии ООС

      65 Читати новину українською
      Наев объяснил, какова цель ООС
      Наев объяснил, какова цель ООС / Иллюстративное фото

      Страна-агрессор ведет себя непоследовательно и нелогично, но украинские войска уже привыкли к этому. Так же привыкли быть ежесекундно готовыми ко всему. Но главная задача ООС и ВСУ не в обороне, а в том, чтобы вернуть украинские земли и украинских граждан.

      Наш успех зависит от единства украинцев

      При этом линию соприкосновения на Донбассе ВСУ контролируют надежно. Такое мнение высказал командующий Объединенных сил Украины генерал Сергей Наев, пишут "Факты".

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      "Но следует быть объективным: по численности военных и оружия армия РФ украинскую превосходит, - сказал Наев. – Поэтому наш успех будет зависеть не только от стойкости солдат и офицеров, но и от единства украинского народа и поддержки союзников". Потому что с такой угрозой, как Россия, справиться можно только сообща.

      Наєв
      Командующий ООС Сергей Наев

      Мы должны вернуть не только земли, но и людей

      По словам генерала, среди местного населения территории проведения ООС – множество патриотов Украины. Но есть и много таких, кто воспринимает украинскую армию с предосторожностями. В основном это те, кто находится под воздействием мощного пресса российской пропаганды.

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      Наев пояснил: "Поэтому одна из наших главных задач – доведение до людей объективной информации, правдивой. А также – украиноязычного контента. Мы должны вернуть не только землю, но и людей. Чтобы никто и никогда больше не верил фейкам российских пропагандистских СМИ, лжецов и популистов страны-агрессора. Не за горами то время, когда уже никто не будет смотреть на соседей, где якобы вода мокрее и воздух чище".

      Обращаюсь к тем, кто живет по ту сторону линии разграничения: мы не забыли о вас. И делаем все возможное, чтобы как можно быстрее в каждом городе и селе снова гордо развевались украинские флаги. Мы вернемся. Обещаю,
      – заявил командующий ООС.

      Кто такой Сергей Наев? Генерал-лейтенант ВСУ, 48 лет. В 1991-1992 годах после окончания Московского высшего общевойскового командного училища служил в Германии. Затем – в Дальневосточном военном округе. В Вооруженных Силах Украины – с мая 1993 года.

      В 2014 году Наев руководил сектором "Б", где шли ожесточенные бои за Донецкий аэропорт. Позже возглавлял штаб оперативного командования "Юг", был командующим оперативного командования "Восток", первым заместителем командующего Сухопутных войск, заместителем начальника Генерального штаба. 16 марта 2018 года назначен командующим Объединенными силами.

      Также известно, что родной брат Сергея Наева живет и работает в оккупированном Крыму.

      ООС
      Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

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      16 марта
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Операция Объединенных сил Российская пропаганда Вооруженные силы Украины Сергей Наев
      Источник: 24 Канал
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