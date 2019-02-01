18:13
1 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина
      Вєсті Кремля
      22:12, 31 января
      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:32, 31 января
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Мы едва не потеряли Цыганкова – руководитель детско-юношеской школы "Динамо"

      8 Читати новину українською
      Виктор Циганков
      Виктор Циганков / footboom.com

      Руководитель детско-юношеской школы "Динамо" Александр Ищенко рассказал о том, как формировался вице-капитан киевлян Виктор Цыганков. Бывший телеэксперт признался, что клуб мог потерять Цыганкова из-за травматичности игрока.

      Два года назад Виктора беспокоили неприятные травмы из-за тренировок на искусственном покрытии.

      Читайте также: Хацкевич прокомментировал возможность трансфера Цыганкова

      "История Цыганкова должна еще писаться. Один из древних постулатов гласит: в команде должен быть рыжий. Тем более, наша школа носит имя великого рыжего игрока и тренера (Валерия Лобановского, – Спорт24). Витя всегда отличался тем, что он принимал мяч, и пока не обыграет 2-3 соперников, мяч не отдавал. У него была скоростная техника владения мячом с акцентом на обострение атаки. Он всегда в этом имел преимущество, и очень быстро мы его перевели на год старше. Цыганков и там не потерялся и выглядел хорошо", – рассказал Ищенко в интервью Tribuna.

      Потом у него был очень сложный период два года назад, когда травмы его замучили. Это было связано с переходом многих команд на подготовку на искусственном поле. Плюс матчи за сборную. Один возраст, другой. Пока мы все эти дела в привели в порядок, то едва его не потеряли. Было много моментов, когда я и сам был истощен морально тем, что мы можем просто потерять такого игрока. К счастью, это было возрастное,
      – отметил Ищенко.

      "На сегодня Цыганков – игрок основного состава. Парень из чисто футбольной семьи, в которой вся жизнь подчинена подготовке, анализу, восстановлению. Он сам пропитан этим духом. Требования к нему будут расти", – добавил Ищенко.

      Ранее наставник "Динамо" Александр Хацкевич оценил шансы полузащитника Виктора Цыганкова перейти в топ-чемпионат Европы. По мнению тренера, полузащитнику киевлян сперва нужно стабильно выступать в Украине.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Футбол Динамо Виктор Цыганков Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
      сегодня , 18:00 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
      Олександр Бевза 24
      Увольнение Аласании: что нужно знать о скандале на Общественном
      сегодня , 17:30 Увольнение Аласании: что нужно знать о скандале на Общественном
      Євгенія Мазур 86
      Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили
      сегодня , 17:00 Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили
      Артем Овдієнко 363
      Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
      сегодня , 16:02 Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
      Марія Ягодка 40
      Жилье на вторичном рынке: как купить надежно
      сегодня , 15:43 Жилье на вторичном рынке: как купить надежно
      Яніна Ткачук 143
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Зинченко признался, за какой клуб всегда мечтал сыграть
       7 января , 14:08
      Боевая ничья. "Динамо" - "Олимпиакос" - 1:1. ВИДЕО
       17 июля 2014 , 21:48
      Два игрока "Шахтера" попали в символическую сборную Лиги Европы
       26 февраля 2016 , 18:38
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук