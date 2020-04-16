Мы готовы обмениваться без каких-либо условий, – Резников о формуле "всех на всех"

Украина для освобождения своих граждан готова проводить обмен пленными с Россией без каких-либо оговорок и условий. Сейчас в списках на обмен есть около 200 человек, однако точное количество удерживаемых можно установить только после полной верификации.

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников рассказал в комментарии "РБК-Украина", что сегодняшний обмен – это один из этапов обмена по формуле "всех на всех".

Важно Пасхальный обмен пленными: фото и видео

Эта формула означает, что мы готовы обмениваться без каких-либо оговорок и условий. Главное, чтобы нам отдали всех наших, а мы тогда будем отдавать всех, кого они спрашивают. Потому что для нас важнее жизнь, свобода и здоровье каждого гражданина Украины, который хочет вернуться домой,

– подчеркнул Резников.

Сейчас между Украиной и Россией идет речь об около 200 лицах, подлежащих обмену по этой формуле. Однако сегодня есть еще большое количество людей, находящихся в статусе "пропавшие без вести". К сожалению, часть из этих людей могла погибнуть во время войны на Донбассе.

"Мы спрашиваем ту сторону, но не получаем подтверждения, что человек находится на временно оккупированной территории. Иногда бывает, что этот человек уже, увы, неживой. Поэтому точную цифру можно назвать только после верификации, в том числе останков, которые остались после боевых действий, которые начались в 2014 году после нападения Российской Федерации на Украину", – пояснил вице-премьер.

Пасхальный обмен пленными: главное

16 апреля начался пасхальный обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками Донбасса. Он проходит в рамках выполнения формулы освобождения "всех на всех".

На Родину вернутся 19 пленников: 9 из оккупированной Донетчины и 10 из оккупированной Луганщины.

После обмена все освобожденные будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию.

Среди освобожденных будет военный ВСУ Виктор Шайдов, который в 2019 году попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области.

Зато Украина передаст боевикам 17 человек: 10 – на оккупированную Донетчину, еще 7 – на оккупированную Луганщину.

Важно! О новом обмене пленными ранее договаривались во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Тогда Украина и Россия решили, что к следующей встрече обменяют пленных по формату "всех на всех".

Пасхальный обмен пленными: видео