Мы готовы разводить силы в Донецке – Аваков и Хомчак о ситуации на Донбассе

Украинская сторона готова к разведению сил в Донецке, если пророссийские боевики также освободят город. В то же время, есть направления, где отвод войск пока невозможен. Среди них – Марьинка и Широкино.

Об этом в Золотом на Луганщине заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, пишет "Интерфакс". Они рассказывали о ситуации на участках разведения сил в зоне ООС.

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"Здесь, в Золотом-4, мы получили свой опыт. В Петровском совсем другая местность, там поле, и там получим свой опыт. Семь дней тишины в пределах участка (разведение сил в районе Золотого-4 – 24 канал) было выдержано, без нарушений. Только это стало основанием для того, чтобы можно было выполнить требования этого рамочного соглашения и разводить войска. С тех пор здесь не было никаких нарушений", – отметили они.

Хомчак отметил, что сейчас боевики иногда нарушают "режим тишины в районе Хутора Вольного, но на участке разведения – нет".

В то же время глава МВД выразил надежду, что следующее разведение сил состоится в оккупированном Донецке.

Я надеюсь, что мир будет окончательным на всей территории страны. Надеюсь, что во время следующего разведения войск нам освободят Донецк, и это разведение закончится на границе Украины и Российской Федерации,

– сказал Аваков.

В ответ на такие слова Хомчак сказал: "Мы в Донецке готовы разводить. Они (боевики – 24 канал) выходят из Донецка, и мы тогда ...".

Где произошло разведение сил в Донбассе?

Разведение сил и средств с обеих сторон уже произошло в Станице Луганской и в Золотом-4 на Донбассе. 8 ноября планируется разведение на третьем участке – Петровское – Богдановка.



Все разведения происходят в пределах минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате;



По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которе позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.



Линия разграничения на Донбассе / Инфографика 24 канала