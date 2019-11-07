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      БЮДЖЕТ 2020 РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Мы готовы разводить силы в Донецке – Аваков и Хомчак о ситуации на Донбассе

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      Аваков рассказал о вероятности новых разводов войск на Донбассе
      Аваков рассказал о вероятности новых разводов войск на Донбассе / mvs.gov.ua

      Украинская сторона готова к разведению сил в Донецке, если пророссийские боевики также освободят город. В то же время, есть направления, где отвод войск пока невозможен. Среди них – Марьинка и Широкино.

      Об этом в Золотом на Луганщине заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, пишет "Интерфакс". Они рассказывали о ситуации на участках разведения сил в зоне ООС.

       Интересно: Что происходит на позициях украинских бойцов на Донбассе после разведения войск: фото

      "Здесь, в Золотом-4, мы получили свой опыт. В Петровском совсем другая местность, там поле, и там получим свой опыт. Семь дней тишины в пределах участка (разведение сил в районе Золотого-4 – 24 канал) было выдержано, без нарушений. Только это стало основанием для того, чтобы можно было выполнить требования этого рамочного соглашения и разводить войска. С тех пор здесь не было никаких нарушений", – отметили они.

      Хомчак отметил, что сейчас боевики иногда нарушают "режим тишины в районе Хутора Вольного, но на участке разведения – нет".

      В то же время глава МВД выразил надежду, что следующее разведение сил состоится в оккупированном Донецке.

      Я надеюсь, что мир будет окончательным на всей территории страны. Надеюсь, что во время следующего разведения войск нам освободят Донецк, и это разведение закончится на границе Украины и Российской Федерации,
      – сказал Аваков.

      В ответ на такие слова Хомчак сказал: "Мы в Донецке готовы разводить. Они (боевики – 24 канал) выходят из Донецка, и мы тогда ...".

      Где произошло разведение сил в Донбассе?
      Разведение сил и средств с обеих сторон уже произошло в Станице Луганской и в Золотом-4 на Донбассе. 8 ноября планируется разведение на третьем участке – Петровское – Богдановка.

      Все разведения происходят в пределах минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате;

      По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которе позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

      розведення сил на донбасі
      Линия разграничения на Донбассе / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Война на Донбассе Разведение войск Новости Донецка Пророссийские боевики Вооруженные силы Украины Руслан Хомчак
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