19:15
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

Мы хотим, чтобы россияне знали правду о Путине, – отец погибшего в катастрофе "Боинга 777"

344 Читати новину українською
Родственники жертв катастрофы Boeing 777 из Австралии написали открытое письмо для россиян и Путина
Родственники жертв катастрофы Boeing 777 из Австралии написали открытое письмо для россиян и Путина / PressTV

Семья из Австралии, которая потеряла в катастрофе Boeing 777 своего 25-летнего сына, написала главе Кремля Владимиру Путину открытое письмо. Обращение подписали также родственники девяти жертв падения пассажирского самолета МН-17.

Письмо опубликовало одно из независимых российских изданий, сообщает The Sydney morning herald.

Читайте также: Обращался к Путину: "Спасибо за то, что убил моего ребенка", – отец жертвы катастрофы MH17

В письме говорится, что Чемпионат мира по футболу, который летом состоится в России, будет иметь "другой, более мрачный смысл" для семей погибших. Издание рассказывает, что семья Джона и Мерин О'Брайен потеряла сына Джека, который был футболистом. В тот день он возвращался с ЧМ-2014 и небольшого путешествия в родной Сидней, отмечает издание.

Загиблий під час катастрофи
После Чемпионата мира по футболу в 2014 году Джек успел посетить Москву. Фото из семейного архива О'Брайен

По словам О'Брайена, ему понадобилось около двух месяцев для того, чтобы составить и организовать публикацию этого письма.

По мнению авторов обращения, они подобрались немного ближе к истине, поскольку в четверг, 24 мая, объединенная следственная группа подтвердила, что самолет МН-17 был сбит ракетой "Бук", произведенной в Москве в 1986 году. В результате атаки погибли все 298 пассажиров, находившихся на борту самолета, вместе с 38 гражданами Австралии.

Я думаю, что это расследование изначально было тщательным, основательным, беспристрастным и решительным. Моя просьба к Путину: просто скажите правду. Это ничего не изменит, потому что это не сможет вернуть нам Джека. Но правда имеет значение,
– прокомментировала расследование мать погибшего.

Джон і Мерін О'Браєни, батьки заглиблого в катастрофі
Джон и Мерин О'Брайен, родители погибшего в катастрофе "Боинга 777"

"Мы хотим знать имена людей, входивших в цепочку командования. Мы хотим, чтобы русский народ знал правду о Путине. Мне кажется, что кое-кто в России уже ее знает", – добавил О'Брайен.

Читайте также: Катастрофа "Боинга 777" показала, в каких масштабах Россия готова лгать, – The Washington Post

Напомним, представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы авиасудна в небе над Донбассом. Данные следственных подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит с установки "Бук", которая в июля 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России. После публикации данных расследования о сбитии "Боинга 777" над Донбассом, в МИД Украины заявили, что 12 июня государство направит в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что такое катастрофа MH17?17 июля 2014 в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг 777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.

Теги: Новости политики Новости России Жертвы Сбитый "Боинг 777" Катастрофа авиация Расследования Австралия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
сегодня, 17:01 Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
Олексій Чибісов 671
5 суперидей для июньского отдыха в Украине
сегодня, 16:04 5 суперидей для июньского отдыха в Украине
Настя Сукач 126
Скандальный Добкин оскорбительно высказался об украинском языке
сегодня, 17:05 Скандальный Добкин оскорбительно высказался об украинском языке
708
Известный врач назвал важнейший элемент в организме человека
сегодня, 18:42 Известный врач назвал важнейший элемент в организме человека
104
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сегодня, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 4240
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук