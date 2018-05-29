Мы хотим, чтобы россияне знали правду о Путине, – отец погибшего в катастрофе "Боинга 777"

Семья из Австралии, которая потеряла в катастрофе Boeing 777 своего 25-летнего сына, написала главе Кремля Владимиру Путину открытое письмо. Обращение подписали также родственники девяти жертв падения пассажирского самолета МН-17.

Письмо опубликовало одно из независимых российских изданий, сообщает The Sydney morning herald.

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В письме говорится, что Чемпионат мира по футболу, который летом состоится в России, будет иметь "другой, более мрачный смысл" для семей погибших. Издание рассказывает, что семья Джона и Мерин О'Брайен потеряла сына Джека, который был футболистом. В тот день он возвращался с ЧМ-2014 и небольшого путешествия в родной Сидней, отмечает издание.



После Чемпионата мира по футболу в 2014 году Джек успел посетить Москву. Фото из семейного архива О'Брайен

По словам О'Брайена, ему понадобилось около двух месяцев для того, чтобы составить и организовать публикацию этого письма.



По мнению авторов обращения, они подобрались немного ближе к истине, поскольку в четверг, 24 мая, объединенная следственная группа подтвердила, что самолет МН-17 был сбит ракетой "Бук", произведенной в Москве в 1986 году. В результате атаки погибли все 298 пассажиров, находившихся на борту самолета, вместе с 38 гражданами Австралии.

Я думаю, что это расследование изначально было тщательным, основательным, беспристрастным и решительным. Моя просьба к Путину: просто скажите правду. Это ничего не изменит, потому что это не сможет вернуть нам Джека. Но правда имеет значение,

– прокомментировала расследование мать погибшего.



Джон и Мерин О'Брайен, родители погибшего в катастрофе "Боинга 777"

"Мы хотим знать имена людей, входивших в цепочку командования. Мы хотим, чтобы русский народ знал правду о Путине. Мне кажется, что кое-кто в России уже ее знает", – добавил О'Брайен.

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Напомним, представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы авиасудна в небе над Донбассом. Данные следственных подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит с установки "Бук", которая в июля 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России. После публикации данных расследования о сбитии "Боинга 777" над Донбассом, в МИД Украины заявили, что 12 июня государство направит в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что такое катастрофа MH17?17 июля 2014 в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг 777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.