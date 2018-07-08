Мы хотим, чтобы Украина была безопасным государством, смотрящим на Запад, а не на Восток, – Дуда

Анджей Дуда заявил, что Польша "будет большим другом Украины", а польско-украинские взаимоотношения "надо строить на исторической правде".

Об этом сообщило информационное агентство "Польское радио".

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Отметим, что в воскресенье, 8 июля, в Луцк приехал президент Польши Анджей Дуда для участия в мероприятиях памяти жертв Волынской трагедии.

Как заверил Дуда, Польша хочет поддержать Украину.

Мы хотим, чтобы Украина была безопасным государством. Государством, которое смотрит на Запад, на Европу, а не на Восток, откуда в Украину десятилетиями, а то и веками приходит опасность,

– сказал президент Польши.

Он также подчеркнул, что сейчас многие украинцы приезжают в Польшу. "Мы радуемся этому. Мы рады вас видеть с открытыми руками, приезжайте к нам для туризма; если кто-то должен работать, также будет для него место. Мы довольны этим, потому что я верю, что таким образом мы вместе строим процветание наших наций", – ответил Анджей Дуда.

Напомним, накануне сообщалось, что Польша выступает против любой "перезагрузки" отношений с Россией из-за ее агрессии в Украине, и поддерживает сохранение санкций против Кремля.