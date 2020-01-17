Мы хотим знать, кто отдал приказ, – Пристайко рассказал о деталях расследования трагедии в Иране

О декодировании черных ящиков, отношениях с Ираном, идентификации тел погибших украинцев и о других нюансах в деле расследования причин авиакатастрофы самолета МАУ у Тегерана рассказал 16 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В интервью украинского министра Пристайко американскому телеканалу CNN говорилось о ряде важных тем, среди которых и ситуация с расследованием причин авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

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Пристайко рассказал, например, что общался с главой МИД Ирана в первый день после катастрофы: "Он ни разу не упомянул тогда, что самолет сбили ракетой".

О наказании виновных в авиакатастрофе, в которой погибли 176 человек

"У нас есть данные, которые будут способствовать хоть какому-то умиротворению для семей погибших в авиакатастрофе. И мы надеемся, что добьемся уголовной ответственности для всех виновных", – сказал министр.

И сейчас речь не только о тех исполнителях – военных, что нажали кнопку запуска ракеты. Президент Зеленский четко дал понять главе Ирана Рухани: мы хотим знать, кто отдавал приказ,

– отметил Пристайко.

И добавил: "Необходимо найти все звенья, всех ответственных за смерть украинских граждан".

Что заставило Иран к международному сотрудничеству в расследовании

По словам Пристайко, именно МИД Украины стимулировало Иран к сотрудничеству в расследовании авиакатастрофы: "Наш месседж и сигнал международной общественности достигли цели. Это и заставило Иран сотрудничать. Сейчас работа уже хорошая и отлаженная. Люди на местах работают круглосуточно, имеем доступ ко всему необходимому".

Об идентификации тел погибших украинцев

" Мы идентифицировали тела погибших украинцев и готовы к их возвращению . И мы также предложили помощь в этом направлении и другим странам", – сообщил Пристайко.

О декодировании черных ящиков

Пристайко отметил, что доступа к информации с черных ящиков пока нет: "У нас была договоренность с иранцами, что мы сможем забрать черные ящики. Но теперь говорят, что исследование может происходить в Иране".

Это не принципиально, где будут исследовать черные ящики. Важно то, чтобы никто не смог повлиять на записи и чтобы у нас в результате была качественная экспертиза на руках,

– отметил глава украинского МИД.

В любом случае, МИД все же считает, что лучший вариант – передать черные ящики Украине. "Ведь это был наш самолет", – подытожил Пристайко.



Авиакатастрофа в Иране – что следует знать / Инфографика 24 канала

Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января.

Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.

Погибли все 176 человек , находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев).

Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.