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      Мы хотим знать, кто отдал приказ, – Пристайко рассказал о деталях расследования трагедии в Иране

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      Вадим Пристайко – министр иностранных дел Украины / armyinform.com.ua

      О декодировании черных ящиков, отношениях с Ираном, идентификации тел погибших украинцев и о других нюансах в деле расследования причин авиакатастрофы самолета МАУ у Тегерана рассказал 16 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

      В интервью украинского министра Пристайко американскому телеканалу CNN говорилось о ряде важных тем, среди которых и ситуация с расследованием причин авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. 

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      Пристайко рассказал, например, что общался с главой МИД Ирана в первый день после катастрофы: "Он ни разу не упомянул тогда, что самолет сбили ракетой". 

      О наказании виновных в авиакатастрофе, в которой погибли 176 человек

      "У нас есть данные, которые будут способствовать хоть какому-то умиротворению для семей погибших в авиакатастрофе. И мы надеемся, что добьемся уголовной ответственности для всех виновных", – сказал министр.

      И сейчас речь не только о тех исполнителях – военных, что нажали кнопку запуска ракеты. Президент Зеленский четко дал понять главе Ирана Рухани: мы хотим знать, кто отдавал приказ,
      – отметил Пристайко. 

      И добавил: "Необходимо найти все звенья, всех ответственных за смерть украинских граждан". 

      Что заставило Иран к международному сотрудничеству в расследовании

      По словам Пристайко, именно МИД Украины стимулировало Иран к сотрудничеству в расследовании авиакатастрофы: "Наш месседж и сигнал международной общественности достигли цели. Это и заставило Иран сотрудничать. Сейчас работа уже хорошая и отлаженная. Люди на местах работают круглосуточно, имеем доступ ко всему необходимому". 

      Об идентификации тел погибших украинцев

      "Мы идентифицировали тела погибших украинцев и готовы к их возвращению. И мы также предложили помощь в этом направлении и другим странам", – сообщил Пристайко. 

      О декодировании черных ящиков

      Пристайко отметил, что доступа к информации с черных ящиков пока нет: "У нас была договоренность с иранцами, что мы сможем забрать черные ящики. Но теперь говорят, что исследование может происходить в Иране". 

      Это не принципиально, где будут исследовать черные ящики. Важно то, чтобы никто не смог повлиять на записи и чтобы у нас в результате была качественная экспертиза на руках,
      – отметил глава украинского МИД. 

      В любом случае, МИД все же считает, что лучший вариант – передать черные ящики Украине. "Ведь это был наш самолет", – подытожил Пристайко. 

      Иран
      Авиакатастрофа в Иране – что следует знать / Инфографика 24 канала

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

      Обратите внимание: Сбитие самолета МАУ в Иране: в Киеве уже готова лаборатория для расшифровки черных ящиков

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      16 января
      163
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики авиация Жертвы МИД Украины Вадим Пристайко Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран
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