Мы идем по испанскому или итальянскому сценарию, – мэр Черновцов о ситуации с COVID-19
В Черновцах большая часть зараженных медиков это те, которые заболели, принимая пациентов с COVID-19, как с обычным диагнозом.
Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал мэр Черновцов Алексей Каспрук.
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Он сообщил, что в Первой городской больнице есть больные медики, но их не критическая масса. В большинстве случаев они бессимптомные. Часть из них на следующей неделе уже вернется на работу, ведь прошло 2 недели карантина.
Также мэр отметил, что в Черновцах было очень много случаев, когда приходили женщины рожать и не говорили врачам, что муж приехал из-за границы. Из-за этого "косило" бригаду врачей.
"Мы идем по испанскому или итальянскому сценарию по общей заболеваемости. У нас идет рост вверх. Хочется верить, что БЦЖ или "солнышко" , или Боженька нас спасет, но пока таких объективных показателей нет. Будет еще расти количество больных", – заявил Алексей Каспрук.
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