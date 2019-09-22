Мы идем по пути профессионализации, – министр обороны Загороднюк о будущем военной службы

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что армия в перспективе должна стать контрактной, а военнослужащий должен понимать, какое у него будущее и как это будущее будет защищено и обеспечено.

Андрей Загороднюк также рассказал в своем первом интервью изданию "Радио Свобода" о том, как он собирается достичь озвученных планов.

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Вообще генеральная позиция Минобороны, ВСУ – мы идем по пути профессионализации. То есть наше задание в перспективе – это все же очень фокусироваться на профессиональных военнослужащих, тех, которые подписали контракт. Потому что сейчас военная служба – это в первую очередь опыт и знания,

– отметил Загороднюк.

Он отметил, что именно те люди, которые обладают этими знаниями и качествами должны оставаться.

"То есть это выстраивание профессионального подхода как к сержантов, солдат, офицеров и так далее. И это абсолютный приоритет у нас", – заявил Загороднюк.

Среди первоочередных приоритетов министр обороны выделил вопросы социальной защиты военнослужащих, социальную поддержку, развитие военной карьеры, правовую защиту, вопросы обеспечения и вопросы жилищного обеспечения.

Министр также отметил, что одной из ключевых задач является развитие ВМС, поскольку после Крыма нужно полностью перестраивать ВМС.

"То есть это не вопрос только личного состава, это вообще вопрос развития ВМС. Есть новая концепция, которая была разработана некоторое время назад. Но, к сожалению, мало что из этой концепции было реализовано. То есть мы ее сейчас полностью вводить. И вообще это полный просмотр того, каким образом будет ВМС развиваться", – рассказал Загороднюк.

Что известно об Андрее Загороднюке?29 августа парламент утвердил Загороднюка на должность министра обороны. До этого момента он был внештатным советником президента Владимира Зеленского и членом наблюдательного совета "Укроборонпрома". Загороднюк также был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.



Кроме того, Загороднюк имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях.



С начала войны на Донбассе возглавляемая Загороднюком компания поставляла украинским бойцам буржуйки и кареты скорой медицинской помощи, которые делали из бронированных инкассаторских авто.