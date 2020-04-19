"Мы эти вирусы переживаем ежегодно", – Лукашенко осудил тех, кто закрыл церковь на Пасху

Президент Беларуси известен своим ироничным и иногда опасным отношением к мировой пандемии. Так, на Пасху он посетил службу и общался с верующими и священниками. И все это без соблюдения дистанции и без защитной маски.

Он вместе с младшим сыном пошел в Свято-Благовещенский Ляденский храм. Подробно о визите Лукашенко в мужской монастырь написала пресс-служба президента Беларуси.

К слову "Тесты – ни к черту", – Лукашенко раскритиковал российские тесты на COVID-19

Он поблагодарил прихожан за то, что, несмотря на "нагнетание страстей" в обществе, они все же пришли в храм.

Белорусы просто молодцы – без паники, без шума. Кому надо поберечься – бережет себя, остается дома или просто выйдет один где-то, с родными подышит свежим воздухом. Кто крепче, выработал иммунитет – тот смелый и в храмы приходит,

– отметил Лукашенко.

Реакцию мира на пандемию и карантины в каждом соседском государстве Лукашенко вообще назвал "психозом". "Но как только наступил этот психоз (даже не болезнь), все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо. Но это моя позиция, я ее никому не навязываю. Это вам решать, как будете жить вы, как будут жить ваши дети", – охарактеризовал ситуацию Лукашенко.



В принципе дистанция со священослужителями соблюдена / Фото пресс-службы Лукашенко

Как обычно, Лукашенко в очередной раз иронично высказался о коронавирусе, сказав, что такие вируса в стране переживают каждый год.

Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год,

– сказал Александр Лукашенко.



С верующими Лукашенко стоял вплотную и без маски / Фото belta.by

Вспомнил в речи Лукашенко и "братские народы" – русских и украинский. Отметил, что в России и Украине ситуация сложнее, а также пожелал здоровья и мира. Очевидно, Лукашенко имел в виду прекращение войны в Донбассе.

Они, как и мы, переживают непростое время. Вероятно, у них сегодня даже сложнее, чем у нас. Хочу от всех белорусов пожелать им здоровья. Я хочу, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду, часто созданную нами самими. Пусть наши братья живут в мире и согласии,

– сказал Президент.

В Беларуси по состоянию на 19 апреля 4779 случаев инфицирования коронавирусом, 45 человек умерли, 342 человека выздоровели. Ситуация действительно, по сравнению с Украиной несколько лучше – в нашем государстве зафиксировали 5449 случаев, 141 человек умер, 347 выздоровели.