Мы это сейчас очень чувствуем, – Зеленский сравнил войну на Донбассе со Второй мировой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Вторую мировую крупной мировой трагедией. Украинский гарант считает, что подобное происходит сейчас в Украине – на Донбассе. В то же время он выразил надежду, что скоро будет мир.

Как подчеркнул украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве, украинцы, действительно, понимают, что такое трагедия, пишет УНИАН.

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"Как и Польша, Украина была оккупирована во время Второй мировой войны. Очень много наших близких и родных погибли на войне", – отметил украинский гарант.

Он отметил, что Вторая мировая война является большой мировой трагедией.

Мы это сейчас очень чувствуем, особенно, когда у нас идет война на Донбассе, когда у нас каждый день гибнут наши ребята, наши украинские военные,

– добавил Зеленский.

Также президент поблагодарил украинцев, которые защищают свою Родину и лично США, американского президента и правительство этой страны за финансовую и военную помощь, которую они делают для Украины.

"Мы верим, что скоро будет мир. И все для этого делаем", – подытожил Зеленский.

Владимир Зеленский в Варшаве принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия от начала Второй мировой войны. Ранее украинский президент подчеркивал, что тогда в 1939 году происходили похожие события, что и в 2014-м, когда Россия оккупировала Крым и Донбасс, а также начала в последнем регионе войну.

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С кем еще встречался Зеленский в Варшаве:

– с президентом Польши Анджеем Дудой;

– с маршалком местного Сената (спикер парламента) Станиславом Карчевским;

– с главой Совета министров Польши (аналог украинского премьер-министра) Матеушем Моравецким;

– с президентом Грузии Саломе Зурабишвили;

– с президентом Литвы Гитанасом Науседой;

– с премьер-министром Королевства Бельгия Шарлем Мишелем.