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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Мы как нация воюем друг с другом, – экс-директор ЦРУ критически высказался о поведении Трампа

31 Читати новину українською
Джон Бреннан
Джон Бреннан / Mic

Дональд Трамп сильно запятнал имидж президентской должности своей "бранью" и постоянным пренебрежением к правилам приличия как таковых, а также дружбой с деспотическими лидерами по всему миру. И тем, что он, как и раньше, стремится выстраивать отношения так, как выгоднее ему, а не стране. Репутация Америки также была запятнана.

Об этом в эфире MSNBC экс-директор ЦРУ Джон Бреннан.

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По его мнению, из всех президентов, которые когда-либо занимали Овальный кабинет, Трамп больше всех обостряет различия в США, подпитывает и подкармливает ненависть, враждебность и непонимание среди американцев.

Когда я вижу некоторые твиты и комментарии, я чувствую большую тревогу. Мы как нация просто воюем друг с другом! Президенты США традиционно пытались залечить такие внутренние раны, внутренние проблемы ... А Дональд Трамп, по-моему, неоднократно терял возможность принять меры в этом направлении. Он продолжает подыгрывать своим преданным поклонникам и кормит их, по сути, "сырым мясом". Это не в интересах безопасности нашей страны,
– заявил бывший шеф ЦРУ.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отозвал доступ к секретной информации у кс-главы Центрального разведывательного управления Джона Бреннана.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США ЦРУ
Источник: 24 Канал
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