Мы кричали, но нас никто не слышал, – выжившая в пожаре в Одессе студентка

Страшный пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса унесл жизни 16 человек. Среди погибших – преподаватели и студенты. Выжившие во время пожара рассказывают жуткие детали своего спасения.

Одна из студенток колледжа вспомнила, что огонь быстро распространялся по зданию колледжа, пишет ТСН. От огня некуда было бежать. В корпусе, где вспыхнул пожар, есть только одна лестница вниз. Но именно возле нее началось возгорание.

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"Когда мы начали спускаться, там было очень жарко и все было в черном дыму. Мы вернулись в кабинет и плотно закрыли дверь. Через щели в дверях начал проходить дым. Он был очень едкий. Мы не знали, что делать. Одна девочка, наиболее нервная, сказала: "Мы умрем", – рассказывает студентка.

Девушка заметила, что запасные выходы в колледже были закрыты или заварены решетками.

Когда весь кабинет был в дыму, я понимала, что все. Я уже начала молиться Богу и кричала: "Господи, спаси всех, кто здесь в кабинете". Я не знала, как выйти. Я посмотрела в окно, там было пламя. С третьего этажа нас никто не видел. Мы кричали, нас никто не слышал,

– вспоминает она.

Девушку эвакуировали из горящего помещения спасатели на пожарной лестнице. В целом спасателям удалось вывести из горящего здания несколько десятков человек.

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Официально в пожаре погибли 16 человек, еще более 30 – пострадали. Тела 10 человек до сих пор не идентифицированы. Чтобы установить их имена, полиция назначила генетические экспертизы. Они продлятся до 2 недель.

Пожар в колледже на Троицкой в ​​Одессе: главное