Мы кричали, но нас никто не слышал, – выжившая в пожаре в Одессе студентка
Страшный пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса унесл жизни 16 человек. Среди погибших – преподаватели и студенты. Выжившие во время пожара рассказывают жуткие детали своего спасения.
Одна из студенток колледжа вспомнила, что огонь быстро распространялся по зданию колледжа, пишет ТСН. От огня некуда было бежать. В корпусе, где вспыхнул пожар, есть только одна лестница вниз. Но именно возле нее началось возгорание.
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"Когда мы начали спускаться, там было очень жарко и все было в черном дыму. Мы вернулись в кабинет и плотно закрыли дверь. Через щели в дверях начал проходить дым. Он был очень едкий. Мы не знали, что делать. Одна девочка, наиболее нервная, сказала: "Мы умрем", – рассказывает студентка.
Девушка заметила, что запасные выходы в колледже были закрыты или заварены решетками.
Когда весь кабинет был в дыму, я понимала, что все. Я уже начала молиться Богу и кричала: "Господи, спаси всех, кто здесь в кабинете". Я не знала, как выйти. Я посмотрела в окно, там было пламя. С третьего этажа нас никто не видел. Мы кричали, нас никто не слышал,
– вспоминает она.
Девушку эвакуировали из горящего помещения спасатели на пожарной лестнице. В целом спасателям удалось вывести из горящего здания несколько десятков человек.
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Официально в пожаре погибли 16 человек, еще более 30 – пострадали. Тела 10 человек до сих пор не идентифицированы. Чтобы установить их имена, полиция назначила генетические экспертизы. Они продлятся до 2 недель.
Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: главное
- Пожар произошел на улице Троицкой в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00 утра. Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров.
- В результате пожара погибли 16 человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин из-за тяжелых травм.
- Что касается причин пожара, то полиция рассматривает 3 версии: умышленный поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования.
- Из-за смертельного пожара полиция 10 декабря сообщила о подозрении директору колледжа Любви Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия.
- Одесская ОГА выделит 3 миллиона гривен, а правительство– 4 миллиона гривен компенсации пострадавшим и семьям погибших во время пожара.