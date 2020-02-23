Мы местные, привезли людям пирожки – мужчины, которых в Новых Санжарах прозвали титушками
Мужчины, в которых узнали титушок из разных регионов Украины, клянутся, что являются жителями Новых Санжар. Они рассказывают, что просто возили протестующим еду, но не участвовали в массовых беспорядках из-за приезда украинцев из Китая на обсервацию в местный пансионат.
Ранее в СМИ распространили информацию о том, что большинство задержанных в Новых Санжарах протестующих не являются местными жителями. Среди них якобы были люди на автомобилях с номерами других областей. А в некоторых так называемых активистов узнали "фермеров из Херсона", которые выступали на акциях против земельной реформы. О "вирусологах в спортивных костюмах" рассказывал в своем обращении к народу и президент Владимир Зеленский. Фото этих людей активно распространяли в сети.
Смотрите также: Очень раскаиваюсь, – житель Новых Санжар извинился за "пи*дуй на войну" в сторону ветерана АТО
Однако, мужчины решили записать видеообращение и таким образом опровергнуть информацию, которая ширится о них. Ролик опубликован на ютюб-канале "Полтавское ТВ".
Мы жители Новых Санжар. Сами здесь родились. Я участник боевых действий. Я воевал за Украину. Я патриот Украины. В том месте пробыл 4 часа ради интереса, а теперь на меня выливают грязь,
– рассказал мужчина, назвавшийся Максим Гордиенко.
Второй парень заметил, что вместе с товарищами просто привозил пирожки голодным людям.
Обращение мужчины записали на фоне Новосанжарской райгосадминистрации.
Видеообращение мужчин, которых прозвали титушками, в Новых Санжарах:
Что известно о протесты и столкновения в Новых Санжарах:
- Протесты и беспорядки в Новых Санжарах на Полтавщине вспыхнули 20 февраля, когда стало известно, что именно туда привезут эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев.
- В тот же день самолет со здоровыми украинцами и иностранцами из Уханя приземлился в Харькове. Оттуда эвакуированных на автобусах повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары". Там все эвакуированные проведут 14 дней в обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел.
- Местные, якобы, жители взбунтовались против прибытия эвакуированных: устроили массовые протесты с блокировкой дорог и стычками с правоохранителями.
- Силовикам под вечер удалось оттеснить от дороги блокировщиков, поэтому все 7 автобусов с эвакуированными заехали в медцентр.
- В столкновениях пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
- Полиция задержала 24 человек и открыла 5 дел по факту столкновений. Впоследствии 23 задержанных отпустили, а 1 человек находится под стражей.