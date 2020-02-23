Мы местные, привезли людям пирожки – мужчины, которых в Новых Санжарах прозвали титушками

Мужчины, в которых узнали титушок из разных регионов Украины, клянутся, что являются жителями Новых Санжар. Они рассказывают, что просто возили протестующим еду, но не участвовали в массовых беспорядках из-за приезда украинцев из Китая на обсервацию в местный пансионат.

Ранее в СМИ распространили информацию о том, что большинство задержанных в Новых Санжарах протестующих не являются местными жителями. Среди них якобы были люди на автомобилях с номерами других областей. А в некоторых так называемых активистов узнали "фермеров из Херсона", которые выступали на акциях против земельной реформы. О "вирусологах в спортивных костюмах" рассказывал в своем обращении к народу и президент Владимир Зеленский. Фото этих людей активно распространяли в сети.

Смотрите также: Очень раскаиваюсь, – житель Новых Санжар извинился за "пи*дуй на войну" в сторону ветерана АТО

Однако, мужчины решили записать видеообращение и таким образом опровергнуть информацию, которая ширится о них. Ролик опубликован на ютюб-канале "Полтавское ТВ".

Мы жители Новых Санжар. Сами здесь родились. Я участник боевых действий. Я воевал за Украину. Я патриот Украины. В том месте пробыл 4 часа ради интереса, а теперь на меня выливают грязь,

– рассказал мужчина, назвавшийся Максим Гордиенко.

Второй парень заметил, что вместе с товарищами просто привозил пирожки голодным людям.

Обращение мужчины записали на фоне Новосанжарской райгосадминистрации.

Видеообращение мужчин, которых прозвали титушками, в Новых Санжарах:

Что известно о протесты и столкновения в Новых Санжарах: