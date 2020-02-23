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      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
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      Мы местные, привезли людям пирожки – мужчины, которых в Новых Санжарах прозвали титушками

      - Читати новину українською
      "Титушки" из Новых Санжар / Коллаж 24 канала

      Мужчины, в которых узнали титушок из разных регионов Украины, клянутся, что являются жителями Новых Санжар. Они рассказывают, что просто возили протестующим еду, но не участвовали в массовых беспорядках из-за приезда украинцев из Китая на обсервацию в местный пансионат.

      Ранее в СМИ распространили информацию о том, что большинство задержанных в Новых Санжарах протестующих не являются местными жителями. Среди них якобы были люди на автомобилях с номерами других областей. А в некоторых так называемых активистов узнали "фермеров из Херсона", которые выступали на акциях против земельной реформы. О "вирусологах в спортивных костюмах" рассказывал в своем обращении к народу и президент Владимир Зеленский. Фото этих людей активно распространяли в сети.

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      Однако, мужчины решили записать видеообращение и таким образом опровергнуть информацию, которая ширится о них. Ролик опубликован на ютюб-канале "Полтавское ТВ".

      Мы жители Новых Санжар. Сами здесь родились. Я участник боевых действий. Я воевал за Украину. Я патриот Украины. В том месте пробыл 4 часа ради интереса, а теперь на меня выливают грязь,
      – рассказал мужчина, назвавшийся Максим Гордиенко.

      Второй парень заметил, что вместе с товарищами просто привозил пирожки голодным людям.

      Обращение мужчины записали на фоне Новосанжарской райгосадминистрации.

      Видеообращение мужчин, которых прозвали титушками, в Новых Санжарах:

      Что известно о протесты и столкновения в Новых Санжарах:

      • Протесты и беспорядки в Новых Санжарах на Полтавщине вспыхнули 20 февраля, когда стало известно, что именно туда привезут эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев.
      • В тот же день самолет со здоровыми украинцами и иностранцами из Уханя приземлился в Харькове. Оттуда эвакуированных на автобусах повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары". Там все эвакуированные проведут 14 дней в обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел.
      • Местные, якобы, жители взбунтовались против прибытия эвакуированных: устроили массовые протесты с блокировкой дорог и стычками с правоохранителями.
      • Силовикам под вечер удалось оттеснить от дороги блокировщиков, поэтому все 7 автобусов с эвакуированными заехали в медцентр.
      • В столкновениях пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
      • Полиция задержала 24 человек и открыла 5 дел по факту столкновений. Впоследствии 23 задержанных отпустили, а 1 человек находится под стражей.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Титушки Новости Полтавы Новые Санжары Новости Украины
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