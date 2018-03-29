Мы можем влиять на наше тело: как избавиться от метеозависимости

Зима не торопится покинуть Украину. Через два дня – апрель, а во всех регионах до сих пор идет снег. Такие шутки природы влияют и на самочувствие человека, особенно, если он метеозависим.

Из-за непогоды в Карпатах возможно схождение лавин. 30 марта ожидаются сильный ветер и периодические дожди. Но уже 1 апреля синоптики обещают тепло.

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Март заканчивается, а за окном - зима. Тепла украинцы ждут из последних сил. Признаются: из-за затяжной зимы чувствуют усталость, подавленность и тревожность. Тепло будет, обещают синоптики, и ждать его уже на выходных.

В субботу и воскресенье в Украину заходит очень стремительное существенное потепление, температура воздуха составит +10, +15, а на Юге и в центральных областях – до +18, +20,

– прокомментировала синоптик Наталья Диденко.

Пережить перепады температуры метеозависимым людям будет сложно – предупреждают медики. Прежде всего, это касается тех, у кого проблемы с сердцем: может подскочить давление и болеть голова. Но какой бы ни была погода, настроение улучшить себе можно всегда, – говорит доктор медицинских наук Олег Чабан. Здесь поможет любимое дело.

Мы ничем не отличаемся от медведей, которые зимой заваливаются в берлоге, а весной просыпаются. Наука считает, что мы чувствительны к тому, что происходит в природе. Этот ритуал является сверхмощным, он может повлиять даже на уровень иммунной защиты. Мысли наши материальны, и мы вполне можем влиять на наше тело,

– заверил украинский ученый Олег Чабан.

Молодежь в Киеве увлекается моржеванием. Образ жизни этих парней и девушек – подтверждение слов ученого. Алексей ныряет, в чем мать родила.

"Вода помогает нам смыть негативные мысли. Это целая философия", – рассказали местные моржи.

Больше о том, почему полезно заниматься моржеванием, – смотрите в сюжете.