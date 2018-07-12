Мы наблюдали умышленные действия судей, и не желающих рассматривать дела своих коллег, – Янченко

О задержании в судах дел НАБУ против взяточников рассказала гостья программы "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик – председатель Совета общественного контроля при НАБУ Галина Янченко.

"На сегодняшний день мы видим, что самым большим тормозом процесса работы НАБУ является как раз рассмотрение дел в суде. В общем, НАБУ передало 140 дел в суд в отношении взяточничества топ-коррупционеров, политиков, судей и т.д. в Украине. Но дела затягиваются, или суды не происходят по тем или другим вопросам. В двух третях случаев это происходит из-за отсутствия состава судей. Тогда оно переносится на несколько месяцев", – отметила Галина Янченко.

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По ее словам, иногда процесс рассмотрения в отношении судей, которых задержали на взятке, задерживают умышленно. "Мы наблюдали умышленные действия судей, когда они не хотели рассматривать дела своих коллег, поэтому и затягивали этот процесс. А таких различных трюков или отводов много", – подчеркнула глава Совета общественного контроля при НАБУ.

Если задокументированы факты того, что судья брал взятку, то здоровая система правосудия должна отстранить такого человека от исполнения обязанностей и приостановить его полномочия, – сказала она.

"Чтобы система очищалась очень важным является набор привентивних мероприятий. Но пока в Украине этого нет. Кандидаты на должность судьи проходят просто собеседование, а это так сказать является лишь имитацией реформы", – заявила Галина Янченко.

И добавила, что было бы хорошо, если бы заседание проводилось с видеосъемкой, или же судья принимал решение не в одиночку. Тогда, конечно, любой судья в здравом уме не захотел бы портить свою репутацию и карьеру.

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