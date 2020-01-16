Мы научим тебя любить Родину: за рассказы о цензуре в Москве жестоко избили оператора

В Москве неизвестные жестоко избили бывшего оператора медиахолдинга ВГТРК Леонида Кривенкова. Он дал несколько интервью иностранным журналистам, в которых рассказал о политической цензуре и коррупции в компании.

Об инциденте сообщает "Радио Свобода".

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По словам пострадавшего, на него напали, когда он возвращался с прогулки. Двое молодых людей с собакой подстерегли его у выхода из парка. А тогда набросились сзади, повалили на землю и начали бить ногами.

Избиение нападавшие сопровождали криками: "Гнида пиндоская, мы научим тебя Родину любить", "Пятая колонна, мы вас будем убивать".

Мне удалось схватить одного из нападавших за ногу и повалить на землю. В этот момент подбежали прохожие. Увидев их, преступники скрылись,

– рассказал Кривенков.

Один из них прокричал мне: "Это тебе последнее предупреждение", – сказал Кривенков.

Врачи диагностировали у мужчины сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа. По словам оператора, в полиции его допросили и выдали талон.



Медицинское заключение избиения российского оператора

Что известно об интервью Кривенкова, за которые его избили?

В январе 2019 года бывший сотрудник российского медиахолдинга рассказал о случаях фальсификаций и цензуры. Он дал несколько интервью иностранным журналистам, работающим в Москве. Оператор также принимал участие в работе оппозиционного Форума свободной России.



Кривенкову 61 год. 10 лет проработал телеоператором в студии прямого эфира, снимал передачи с участием известных политиков и хорошо знаком с внутренними порядками ВГТРК.

ВГТРК – всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания – российский медиахолдинг. Был образован в 1990 году.