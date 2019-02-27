Мы не делали что-то "под выборы", – журналистка "Наших денег" рассказала детали расследования

Недавно журналисты программы "Наши деньги" обнародовали расследование, в котором раскрыли коррупционные схемы в "Укроборонпроме". К тому же, главными фигурантами дела являются люди из окружения президента Украины. В Верховной Раде сразу же заговорили об импичменте, а сторонники Порошенко сразу же заговорили, что таким образом гаранта пытаются "слить".

Журналистка и автор расследования Леся Иванова опровергла такой вариант развития событий. Об этом она сказала в интервью "Украинской правде".

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О каком расследовании идет речь



Расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В эту схему вовлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковський и его 22-летний сын Игорь.



Олег Гладковский

Журналисты выяснили, что некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки. В частности, фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

Полное видео выпуске программы "Наши деньги" о масштабных сделки вокруг "Укроборонпрома" смотрите здесь.

Почему материалы обнародовали накануне выборов

Леся Иванова объяснила, что после того, как журналисты получили огромный объем материала, им нужно было время, чтобы обработать и проверить его подлинность.

Это огромный объем работы. Если вопрос заключается в том, почему мы опубликовали расследование перед выборами, то отмечу, что у нас не было цели делать что-то "под выборы". Мы просто должны были потратить время на проверку. Мы же не могли просто выкатить "сырой" и непроверенный материал,

– отметила журналистка.



Эксперты утверждают, что расследование повлияет на рейтинг президента

Она отметила, если бы человек, который предоставила им информацию, сделала это раньше, то и расследования обнародовали бы раньше. К тому же, засекреченность оборонной сферы значительно замедляла расследование, ведь большинства материалов просто нет в свободном доступе.

Можно ли считать материалы правдивыми

Автор отметила, что материалы по делу они получили еще в 2017 году. Ее прислал неизвестный с одноразовой почты.

Это был просто анонимное письмо с одноразовой почты, а в нем – лишь ссылка на файлообменник. Большое количество материалов и данных у нас уже были. Однако когда мы выдавали первый материал осенью 2017 года, то было понятно, что мы видим какую-то частичку большей истории. Но связать все наши отрывки в одно целое тогда не получалось,

– отметила Иванова.

По ее мнению, невозможно подделать столько информации, тем более задним числом. В файлообменнике была не только переписка, но и общие фото, документы, которые журналисты потом подтвердили по контрактам бронетанковых заводов с "прокладками". В общем файлы содержали переписку несколько десятков человек.

Была ли слежка за журналистами

Журналистка отметила, что долгое время никто не знал, что проводится расследование. Однако уже после того, как общественность узнала, что программа готовит громкое расследование-разоблачение – возле офиса редакции начали дежурить неизвестные люди.

Также Леся добавила, что вскоре, 4 марта, выйдет финальная часть расследования, в котором они расскажут о причастности нынешнего руководства "Укроборонпрома".