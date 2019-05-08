Мы не должны им позволить, – Помпео призвал Британию объединиться против "Северного потока-2"

Мощным ответом России за применение химического оружия в Солсбери стали санкции. Теперь Москва снова посягает на независимость Европы – "Северный поток-2" необходимо остановить.

США уже проявляли стойкость и единство в политике в отношении России, об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время официального визита в Соединенное Королевство, пишет "Укринформ".

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Он напомнил, что после нападения с применением химического оружия в Солсбери Вашингтон вместе с союзниками дал отпор Москве.

Мы наказали Россию важными санкциями. Мы хотели, чтобы мир знал: использование химического оружия недопустимо, и с ним такие нации, как наши, которые уважают верховенство права, мириться не будут,

– подчеркнул он.

Государственный секретарь США добавил, что США и Британия "сталкиваются с турбулентностью во внутренних делах". При этом Помпео подчеркнул, что "нынешний момент – точно не тот, когда можно позволить себе шаткую позицию, скорее наоборот".

Что известно об отравлении Скрипалей?

4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).



Bellingcat и The Insider выяснили, что Петров и Боширов – действительно являются сотрудниками российских спецслужб.



Позже появилась информация про третьего фигуранта резонансного дела – так называемого "Сергея Федотова", который мог курировать "Боширова" и "Петрова" в Солсбери.

"Мы должны быть вместе, чтобы отвечать на вызовы нашего времени. Как государственный секретарь я сейчас вижу гораздо более сложный мировой ландшафт, чем тот, который наши две страны проходили во времена холодной войны, – добавил американский политик.

По словам Помпео, взаимоотношения Британии и США особенно важны в "такие сложные и опасные времена". Отдельной опасностью является посягательство со стороны России на энергетическую независимость Европы.

Как и США, Британия осознает, что Россия хочет (воплотить – 24 канал) "Северный поток-2", чтобы применять энергетическую сферу как средство давления на Европу. Мы не должны позволить им это сделать. Мы должны продолжить наше тесное сотрудничество по этому вопросу,

– сказал госсек.

Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. Уже построено примерно 1170 километров газопровода.



Где проходит "Северный поток-2"



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты убеждают, что с точки зрения доходности – это вообще невыгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.