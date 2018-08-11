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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Мы не должны с этим мириться, – Гройсман о ситуации со съемками фильма о Василии Стусе

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Василий Стус и Владимир Медведчук
Василий Стус и Владимир Медведчук / Коллаж 24 канал

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству Министерства культуры Украины и Госкино в максимально сжатые сроки разобраться и сделать все возможное с ситуацией, которая сложилась со съемками фильма о Василии Стусе. В сценарии к фильму о Стусе удалили все упоминания о Викторе Медведчуке, который был адвокатом украинца.

Об этом Гройсман сообщил в Facebook.

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Недопустимо, когда кто-либо пытается влиять на украинское кино и подменять историческую правду на выгодную кому-то. Мы не должны с этим мириться,
– заявил Гройсман.

Он добавил, что "поручил Министерству культуры Украины и Госкино собрать авторов фильма и общественность, чтобы разобраться и сделать все возможное, чтобы в ленте история Василиия Стуса была рассказана честно, правдиво, полностью и без искажений".

"Это – дело чести!", – добавил Гройсман.

Напомним, стало известно, что в фильме про писателя-диссидента Василия Стуса, который должен выйти на экраны в 2019 году, удалили все упоминания о Викторе Медведчуке. Кум Путина выступал защитником на процессе над поэтом, хотя сам подсудимый от него отказался. По словам участников съемочного процесса, "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом".

Теги: Новости политики Виктор Медведчук Новости России Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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