Мы не допустим подмену власти, – Аваков резко высказался о сотрудничестве полиции и "Нацдружин"

Национальная полиция не будет подписывать соглашения с "Национальным дружинами" по совместному обеспечению общественного порядка.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет "Инерфакс-Украина".

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Он отметил, что не допустит, чтобы парамилитарные формирования демонстрировали свою силу.

Я надеюсь, что те ребята, которые стоят во главе ультранационалистических движений, хорошо понимают текущий момент. Мы ни в коем случае не допустим подмены власти. Любое демонстративное действие, которое будут осуществлять парамилитарные структуры, будет жестко прекращено,

– заверил Аваков.

Министр напомнил, что согласно украинскому законодательству, дружины могут функционировать, чтобы обеспечивать правопорядок, при условии, что подпишут специальное соглашение с Национальной полицией.

Сейчас Национальная полиция не имеет никакого соглашения с дружинами и не планирует подписывать,

– сказал глава МВД.

По его словам, совместное патрулирование полиции и дружинников было разрешено лишь дважды – в 2014 году в Мариуполе и в 2017 году, когда взрывались склады в Калиновке.

Напомним, в конце января 2018 года в Украине начала действовать общественная организация "Национальная дружина". Официально ее состав – около тысячи человек. ОО является крылом политической партии "Национальный корпус", которая связана с полком "Азов". Представители организации собираются охранять порядок на улицах и защищать страну от внешней агрессии.