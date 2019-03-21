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      Мы не можем общаться на русском, так как это не язык, который нас объединит, – президент Грузии

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      Саломе Зурабишвили, президент Грузии
      Саломе Зурабишвили, президент Грузии / Sputnik

      Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила Гардабани – город в восточной Грузии, где значительная часть населения (более 70%) – этнические азербайджанцы-мусульмане. Лидер страны поздравила их с праздником Навруз-байрам (Новым годом по мусульманскому календарю). И при этом отличилась пламенной речью с призывом к единству.

      "Я здесь не гость, я – хозяйка. Как и в любом месте в Грузии – я в своем доме. И я очень счастлива, что могу вместе с вами отметить этот замечательный день. Беречь традиции и продолжать их – действительно одна из очень сильных сторон нашей идентичности", – сказала Саломе Зурабишвили в своей речи, как пишет издание Грузия Online.

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      А еще, как добавила президент, сильными сторонами являются толерантность и терпимость: "С этим жила Грузия на протяжении веков. Но – эта ценность ослабевает. И в мире, и у нас. Хотя без нее мы не будем развиваться".

      Я очень горжусь, что Грузия – место, где могут жить любые люди любого происхождения. И их совместное будущее основано на том, что нас связывает один язык. Но я не могу говорить с вами на русском языке – это исключено. Русский – это не язык, который нас объединяет,
      – отметила Зурабишвили.

      Далее она привела очень яркий пример, который объяснил, что именно она имела в виду и почему так считает: "Я могу выучить несколько слов на азербайджанском и сказать вам: "Новруз-байрам изинмубарак". И выучу еще больше. Но ваше будущее, будущее молодежи и наше общее будущее все-таки зависит от того, чтобы мы говорили на одном языке (на грузинском – 24 канал)".

      Саломе
      Зурабишвили призвала к единству вокруг языка, но только не российского

      Для справки: азербайджанцев в Грузии – 300 тысяч или более 7% населения, причем расселены они неравномерно и только в нескольких регионах их – более 50%.

      "Важно, чтобы вы продолжали ваши традиции, сохраняли ваш язык, ваши песни, танцы. Все это – богатство и Грузии тоже. Поэтому давайте быть образцовой страной!" – подытожила Зурабишвили.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости Грузии Мнения о языке Новости Азербайджана
      Источник: 24 Канал
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