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      Мы не можем позволить даже неделю карантина в агрорегионах, – Козак

      - Читати новину українською
      Сельское хозяйство во время карантина / Jan Kroon, Pexels

      Украина не может себе позволить сделать карантин в агрорегионах, ведь там сейчас идут весенне-полевые работы, от которых зависит будущий урожай.

      Если задержать посев на неделю или две, то у нас не будет урожая. Об этом в эфире 24 канала рассказал экономический эксперт Тарас Козак.

      К теме Карантин в Украине: как государство сможет усложнить работу аграриям

      По его словам, страны мира сейчас ищут возможность баланса между карантином с одной стороны и жесткими ограничениями для экономики с другой. И это очень непросто. В каждой стране это может происходить по-разному и зависит от многих факторов.

      "Важно этот баланс находить. Здесь правительство сотрудничает с экономистами, которые ему дают постоянно новые предложения и советы", – отметил Козак.

      Он привел пример, что сейчас Украина не может закрыть на карантин агроработы, ведь это приведет к неурожаю.

      В определенных частях экономики, как сельское хозяйство – карантин вообще неприемлем. В других часть – там где культура, спорт, наука – там можем удерживать больше. Не надо подгонять всех под одну гребенку и говорить, что вот ровно 4 недели – и мы все начнем работать,
      – подчеркнул эксперт.

      Он пояснил, что где-то должны быть более серьезные меры (например, школы и садики), где-то – нет.

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Сельское хозяйство
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