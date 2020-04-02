Мы не можем позволить даже неделю карантина в агрорегионах, – Козак

Украина не может себе позволить сделать карантин в агрорегионах, ведь там сейчас идут весенне-полевые работы, от которых зависит будущий урожай.

Если задержать посев на неделю или две, то у нас не будет урожая. Об этом в эфире 24 канала рассказал экономический эксперт Тарас Козак.

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По его словам, страны мира сейчас ищут возможность баланса между карантином с одной стороны и жесткими ограничениями для экономики с другой. И это очень непросто. В каждой стране это может происходить по-разному и зависит от многих факторов.

"Важно этот баланс находить. Здесь правительство сотрудничает с экономистами, которые ему дают постоянно новые предложения и советы", – отметил Козак.

Он привел пример, что сейчас Украина не может закрыть на карантин агроработы, ведь это приведет к неурожаю.

В определенных частях экономики, как сельское хозяйство – карантин вообще неприемлем. В других часть – там где культура, спорт, наука – там можем удерживать больше. Не надо подгонять всех под одну гребенку и говорить, что вот ровно 4 недели – и мы все начнем работать,

– подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что где-то должны быть более серьезные меры (например, школы и садики), где-то – нет.



Финансовые облегчение на период действия карантина / Инфографика 24 канала