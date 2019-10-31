Мы не планируем повышать налоги, – министр финансов Маркарова

Правительство может даже снизить налоги, но при условии, что в стране будет экономический рост.

Правительство не будет увеличивать налоги, как это делалось под каждый из бюджетов ранее. Об этом заявила НВ министр финансов Оксана Маркарова.

"Бюджет на 2020 год построен на базе той налоговой системы, которая есть сегодня. Мы считаем, что не стоит увеличивать налоги, как это делалось под каждый из бюджетов ранее. В любом бюджете раньше всегда были не только изменения в Бюджетный кодекс, но и изменения в Налоговый кодекс. в этом году мы отошли от него. В частности, парламент рассматривает несколько изменений в Налоговый кодекс, некоторые из них могут быть и ресурсными, но мы не учитывали эти поступления в бюджет. Единственное, что мы готовы рассмотреть ко второму чтению бюджета – это поступление от игорного бизнеса или от бренда, если эти законопроекты будут приняты. Мы не планируем повышать налоги, мы не закладывали повышенные налоги ни базы, ни через процент. Это, мне кажется, для бизнеса важно, потому что бизнес должен понимать правила игры, они должны быть предсказуемыми ", – рассказала министр финансов.

В планах правительства снижать налоги, но при условии, что в стране будет экономический рост.

"Если говорить, что бы мы хотели сделать в налоговой системе, когда мы будем иметь такую ​​возможность, потому что опять же, понятно, что снижая налоги (конечно, если бизнес хочет, чтобы мы говорили о снижении налогов), мы должны понимать, каким образом это будет сбалансировано в бюджете. Или у нас будет экономический рост, о котором мы говорим, которого мы можем достичь, который позволит нам уменьшать налоги, потому что у нас будет перевыполнение по доходам, по текущим", – считает Маркарова.

В первую очередь надо снижать налоги на зарплату, считает министр.

Когда мы говорим о налогах на зарплату, это вопрос НДФЛ. Еще раз, ЕСВ – это сбор в Пенсионный фонд. Когда мы в 2015-м снизили ЕСВ вдвое, с 42 до 21%, это был большой шаг навстречу бизнесу, который, я считаю, позволил нам в частности ускорить и вернуться к экономическому росту. Мы хотели бы уменьшать налоги на оплату труда (НДФЛ), мы хотели бы уменьшать налоги, касающиеся инвестиций,

– говорит Маркарова.