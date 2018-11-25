09:13
25 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эвакуация двойников Путина. Медиагопники РФ
      Вєсті Кремля
      22:19, 23 ноября
      Вести. UA. Черная пятница в Раде. Тесная связь Порошенко и Медведчука
      Вєсті.UA
      21:49, 23 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      "Мы не роботы": более тысячи работников Amazon по всему миру вышли на страйк

      93 Читати новину українською
      Страйк рабочих Amazon
      Страйк рабочих Amazon / Фото из социальных сетей

      В пятницу, 23 ноября, более 2,5 тысячи работников компании Amazon не вышли на работу в знак протеста.

      Об этом сообщает "Business Insider" на своем сайте.

      Читайте также: Google запатентовала обувь для виртуальной реальности

      По данным немецкого профсоюза Verdі, в Германии бастуют 1 000 сотрудников, в Испании – 1 600 сотрудников компании. Забастовки также проходят в Италии, Франции и Великобритании. Британские протестующие устроили демонстрацию у здания складов утром 23 ноября.

      Британский профсоюз GMB опубликовал видео под названием "Мы не роботы" (We are not robots), призывая руководство Amazon улучшить условия труда.

      Как сообщает профсоюз, компания Amazon не обеспечивает работников надлежащими условиями труда и не гарантирует безопасность на рабочих местах, вследствие этого за последние три года в склады компании 600 раз вызывали скорую.

      Сотрудники компании, работающие по всему миру, собрались вместе с одним сообщением для миллиардера Джеффа Безоса, заявив, что они не роботы, и к ним надо относиться с достоинством и уважением.

      Условия, в которых работают сотрудники Amazon, нечеловеческие. Люди ломают кости, теряют сознание, их забирает "скорая",
      – заявил представитель профсоюза.

      Зато представитель Amazon заявил, что все рабочие места в компании безопасны, а утверждения, которые говорят об обратном, неправильные.

      Теги: протесты Amazon
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      сегодня , 09:02 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька 34703
      Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      сегодня , 09:00 Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      Віталій Кулик 62
      Дарсі Белл: вбий свою подругу
      24 ноября , 22:01 Дарсі Белл: вбий свою подругу
      Буки в руки 361
      Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      24 ноября , 21:00 Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      Крістіна Бердинських 126
      Кулемет "покемон": нагадаємо, війна триває!
      24 ноября , 19:00 Кулемет "покемон": нагадаємо, війна триває!
      Повернись живим 986
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      "Евреи должны умереть": известны детали стрельбы в синагоге в США
       27 октября , 19:41
      В Польше объявили официальные результаты парламентских выборов
       27 октября 2015 , 09:43
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук