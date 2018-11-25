"Мы не роботы": более тысячи работников Amazon по всему миру вышли на страйк

В пятницу, 23 ноября, более 2,5 тысячи работников компании Amazon не вышли на работу в знак протеста.

Об этом сообщает "Business Insider" на своем сайте.

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По данным немецкого профсоюза Verdі, в Германии бастуют 1 000 сотрудников, в Испании – 1 600 сотрудников компании. Забастовки также проходят в Италии, Франции и Великобритании. Британские протестующие устроили демонстрацию у здания складов утром 23 ноября.

Британский профсоюз GMB опубликовал видео под названием "Мы не роботы" (We are not robots), призывая руководство Amazon улучшить условия труда.

These amazon workers from around the globe have come together with one message for Jeff Bezos. We are not robots, treat us with dignity and respect.



Share their message far and wide #AmazonWeAreNotRobots pic.twitter.com/1uVjRO5jpG — GMB UNION (@GMB_union) 24 ноября 2018 г.

Как сообщает профсоюз, компания Amazon не обеспечивает работников надлежащими условиями труда и не гарантирует безопасность на рабочих местах, вследствие этого за последние три года в склады компании 600 раз вызывали скорую.

Сотрудники компании, работающие по всему миру, собрались вместе с одним сообщением для миллиардера Джеффа Безоса, заявив, что они не роботы, и к ним надо относиться с достоинством и уважением.

Условия, в которых работают сотрудники Amazon, нечеловеческие. Люди ломают кости, теряют сознание, их забирает "скорая",

– заявил представитель профсоюза.

Зато представитель Amazon заявил, что все рабочие места в компании безопасны, а утверждения, которые говорят об обратном, неправильные.