Мы не собираемся нарушать законы и границы, – Гребенщиков о выступлениях в Крыму

Лидер российской группы "Аквариум" Борис Гребенщиков заявил, что не будет нарушать территориальную целостность Украины из-за концертов в аннексированном Крыму.

Такими словами он прокомментировал интервью российскому госагентству ТАСС. Тогда Гребенщиков заявил, что коллектив готов выступить в оккупированных Крыму, Луганске и Донецке.

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Однако впоследствии музыкант объяснил свою позицию.

"Мы не собираемся нарушать законы. Ни Украины, ни России, ни каких-то еще общепризнанных стран мирового сообщества. Мы не собираемся нарушать существующие и признанные всем миром границы.

И мы признаем и уважаем также и Будапештский меморандум 1993-го года. С начала цивилизации достигаются договоренности между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями – значит расшатывать устои цивилизации. Мы не намерены это делать", – говорится в официальном обращении группы "Аквариум".

Гребенщиков добавил, что ждет возможности принести людям свою музыку, и надеется, что такая возможность будет.

"Но при этом я уверен, что все люди имеют право слушать музыку, которая им нужна, а значит умные политики любой страны, заботящиеся о своем народе, способны это признать и найти возможность донести музыку до людей. Вот наша точка зрения", – сказано в сообщении.

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