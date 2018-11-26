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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Мы не создали условий, при которых Россия понимала бы, что заплатит высокую цену, – Дейнега

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      Россия была готова к конфликту в Азовском море. Она пытается аннексировать море и дестабилизировать ситуацию в регионе, в частности в Мариуполе и Бердянске, от которых зависит экономика приазовских областей.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политический эксперт и глава фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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      По его словам, этот резонансный конфликт – спланированная акция со стороны власти РФ, которая хорошо понимала последствия. "Надеюсь лишь, что они недооценивали нашу реакцию и реакцию мира", – отметил Дейнега.

      Не могу сказать, как должны действовать бойцы на месте событий. Однако однозначно все это произошло потому, что мы слишком медленно развиваем наш флот. Россия позволяет себе так поступать, потому что мы не создали условий, при которых там бы понимали, что заплатят за свои поступки слишком высокую цену,
      – подчеркнул эксперт.

      И добавил, что в целом конфликт в Азовском море – большая геополитическая проблема со многими нюансами. И разговоры о том, что Порошенко договаривался с Путиным о каком-то сценарии этих событий – лишь конспирологическая теория.

      "Другой вопрос, как ситуацию использовали наши политики. Мы же сейчас слишком рассредоточены, а враг – организован", – сказал Дейнега.


      Виталий Дейнега

      По его мнению, захваченные россиянами украинские бойцы с точки зрения международного права считаются военнопленными, а значит – о них должны заботиться. А вот сам поступок россиян – это, безусловно, пиратство: ведь произошел захват судна и людей.

      Как мы это все дипломатично используем против России, в том числе в судах, и насколько мы к этому готовы? Трудно сказать, но это то, что мы можем и должны делать. Потому что украинский флот сможет выиграть ту или иную битву, но в целом противостоять российскому не сможет, и тем более выиграть войну на море,
      – сообщил Виталий Дейнега.

      Также эксперт высказался относительно введения военного положения в Украине: "Жду, как и все мы, что скажет парламент. В государстве большая проблема с аналитикой перед важным решением. Очень надеюсь, что соответствующий сценарий прорабатывался ранее и люди, принимающие решения, понимают последствия. Готов ли нацбанк? Отсрочат ли выборы? Как среагирует мир? Посмотрим. Однако очень хорошо, что подняли этот вопрос вообще, потому что от нашей решимости зависит и решимость западных партнеров".

      Напомним, ночью 26 ноября состоялось заседание СНБО относительно вероятного введения военного положения в Украине из-за эскалации конфликта в Азовском море: Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения, теперь этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября в 16: 00.

       

       

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия Военное положение в Украине Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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