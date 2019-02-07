"Мы не теряем надежды": в Киеве родственники 5 дней ищут пропавших рыбаков

Уже с начала этого года утонуло шестеро рыбаков. К тому же, 2 февраля исчезло еще трое, несколько дней спасатели занимаются поисками, но результатов до сих пор нет.

Один из них поплыл на лодке забирать оставшихся с острова и не вернулся.

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Искали пропавших рыбаков всем миром: родные, друзья и спасатели. Даже вертолеты в небо подняли, но тщетно.

Все пропавшие были друзьями. Мой отец всю жизнь с ними ездил, с детства я помню, как они ездили на рыбалку и на зимнюю рыбалку, и на летнюю рыбалку. У них есть лодки и палатки, они очень опытные в этом деле. Я не знаю, как такое могло произойти,

– рассказывает жена пропавшего рыбака Екатерина Басунько.

Накануне местные рыбаки нашли труп одного из пропавших. "Сказали, будто у Сергея была остановка сердца. Еще точно ничего не знаю. Типа что-то с сердцем, поэтому говорят, он так быстро всплыл", – ответила жена пропавшего рыбака.

Рыбаки, несмотря на опасность, продолжают ходить ловить рыбу

7 февраля спасатели остановили поиск, официально – перевели его в так называемый пассивный режим. По словам пресс-секретаря ГСЧС Тамары Благоверной, нет шансов найти их живыми.

Продолжают поиски только родные и просят неравнодушных присоединиться.

Конечно, мы не теряем надежды. Бросили 4 буйка, между ними плаваем, в том месте примерно, где это случилось,

– добавил родственник пропавшего Андрей Басунько.

Статистика смертей от ГСЧС

В ГСЧС приводят печальную статистику: только с начала года на Киевщине утонули шесть рыбаков. За весь прошлый год – 79.

Ежегодно МЧС предупреждают рыбаков не выходить на лед. И проводят обучение для тех, кто под него провалился, но это не слишком помогает. 8 февраля спасатели проведут очередное собрание с рыбаками. Надеются, это поможет хоть немного улучшить печальную статистику.

Что делать, если вы провалились под лед:

1. Широко раскиньте руки по краям ледового пролома и воздерживайтесь от погружения с головой.



2. Старайтесь не обламывать края льда, без резких движений постарайтесь выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Главное – приспосабливать свое тело для того, чтобы оно занимало наибольшую площадь опоры.



3. Выбравшись из ледового пролома, откатитесь, а затем ползите в сторону берега.



4. Если на ваших глазах на льду провалился человек, сообщите, что идете на помощь. Подложите под себя лыжи, доску, фанеру (это увеличит площадь опоры) и ползите на них. К самому краю полыньи не подползайте, иначе в воде окажутся уже двое. Ремни, шарфы, доска, жердь, санки или лыжи помогут спасти человека.



5. Если вы не один, тогда взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому. Действуйте решительно и быстро – пострадавший быстро мерзнет в ледяной воде.



6. Подав пострадавшему подручное средство спасения, вытягивайте его на лед и ползите из опасной зоны. Потом укройте его от ветра и как можно быстрее доставьте в теплое место, переоденьте в сухую одежду и напоите чаем.