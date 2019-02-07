12:04
7 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия начинает оккупацию Луны. Парад сирийской техники
      Вєсті Кремля
      21:18, 6 февраля
      Вести.UA: Как радикалы победили здравый смысл. Кто из украинцев забрасывал удочку Рыбке
      Вєсті.UA
      19:13, 6 февраля
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, 6 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      "Мы не теряем надежды": в Киеве родственники 5 дней ищут пропавших рыбаков

      20 Читати новину українською

      Уже с начала этого года утонуло шестеро рыбаков. К тому же, 2 февраля исчезло еще трое, несколько дней спасатели занимаются поисками, но результатов до сих пор нет.

      Один из них поплыл на лодке забирать оставшихся с острова и не вернулся.

      Читайте также: На киевском водохранилище трое мужчин провалились под лед

      Искали пропавших рыбаков всем миром: родные, друзья и спасатели. Даже вертолеты в небо подняли, но тщетно.

      Все пропавшие были друзьями. Мой отец всю жизнь с ними ездил, с детства я помню, как они ездили на рыбалку и на зимнюю рыбалку, и на летнюю рыбалку. У них есть лодки и палатки, они очень опытные в этом деле. Я не знаю, как такое могло произойти,
      – рассказывает жена пропавшего рыбака Екатерина Басунько.

      Накануне местные рыбаки нашли труп одного из пропавших. "Сказали, будто у Сергея была остановка сердца. Еще точно ничего не знаю. Типа что-то с сердцем, поэтому говорят, он так быстро всплыл", – ответила жена пропавшего рыбака.

      Рибалки, не зважаючи на небезпеку, продовжують ходити на улови

      Рыбаки, несмотря на опасность, продолжают ходить ловить рыбу

      7 февраля спасатели остановили поиск, официально – перевели его в так называемый пассивный режим. По словам пресс-секретаря ГСЧС Тамары Благоверной, нет шансов найти их живыми.

      Продолжают поиски только родные и просят неравнодушных присоединиться.

      Конечно, мы не теряем надежды. Бросили 4 буйка, между ними плаваем, в том месте примерно, где это случилось,
      – добавил родственник пропавшего Андрей Басунько.

      Статистика смертей от ГСЧС

      В ГСЧС приводят печальную статистику: только с начала года на Киевщине утонули шесть рыбаков. За весь прошлый год – 79.

      Ежегодно МЧС предупреждают рыбаков не выходить на лед. И проводят обучение для тех, кто под него провалился, но это не слишком помогает. 8 февраля спасатели проведут очередное собрание с рыбаками. Надеются, это поможет хоть немного улучшить печальную статистику.

      Что делать, если вы провалились под лед:
      1. Широко раскиньте руки по краям ледового пролома и воздерживайтесь от погружения с головой.

      2. Старайтесь не обламывать края льда, без резких движений постарайтесь выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Главное – приспосабливать свое тело для того, чтобы оно занимало наибольшую площадь опоры.

      3. Выбравшись из ледового пролома, откатитесь, а затем ползите в сторону берега.

      4. Если на ваших глазах на льду провалился человек, сообщите, что идете на помощь. Подложите под себя лыжи, доску, фанеру (это увеличит площадь опоры) и ползите на них. К самому краю полыньи не подползайте, иначе в воде окажутся уже двое. Ремни, шарфы, доска, жердь, санки или лыжи помогут спасти человека.

      5. Если вы не один, тогда взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому. Действуйте решительно и быстро – пострадавший быстро мерзнет в ледяной воде.

      6. Подав пострадавшему подручное средство спасения, вытягивайте его на лед и ползите из опасной зоны. Потом укройте его от ветра и как можно быстрее доставьте в теплое место, переоденьте в сухую одежду и напоите чаем.

      blog_ava
      Обвал восьмиэтажного дома в Стамбуле попал на видео
      сегодня
      665
      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Жертвы ГСЧС Водный транспорт Новости Киева Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Украина – НАТО: 7 фактов, которые нужно знать
      сегодня , 11:56 Украина – НАТО: 7 фактов, которые нужно знать
      Настя Сукач 1633
      Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      сегодня , 11:30 Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      Павло Казарін 119
      Танцы на рояле и медитация в толпе: фоторепортаж с дебютного концерта Тома Оделла во Львове
      сегодня , 11:00 Танцы на рояле и медитация в толпе: фоторепортаж с дебютного концерта Тома Оделла во Львове
      Наталя Сколоздра 27
      BankID: что это, как действует и какая от него польза
      сегодня , 10:03 BankID: что это, как действует и какая от него польза
      Яніна Ткачук 73
      Закон о валюте и валютных операциях: что он означает и на кого повлияет
      сегодня , 09:01 Закон о валюте и валютных операциях: что он означает и на кого повлияет
      438
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      "Апокалипсис в Киеве": в соцсетях делятся фотографиями мощной грозы
       20 сентября 2017 , 17:05
      Окружение Порошенко настаивало, чтобы Кононенко сложил мандат, — журналист
       6 февраля 2016 , 12:37
      Как капитан Шахтера едва не подрался с Месси
       5 августа 2018 , 17:00
      Омелян мечтает о производстве электромобилей в Украине
       30 октября 2018 , 15:19
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук