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      Мы не знаем, как они себя чувствуют, – Климкин о пленных в РФ украинских моряках

      25 Читати новину українською
      Павел Климкин
      Павел Климкин / 24 канал

      Украина не получает никакой официальной информации от российской стороны по состоянию пленных украинских моряков. Не известно ни то, какие врачи осматривают пленников, ни как им помогают вообще.

      Помощь военнопленным готовы оказать абсолютно независимые врачи, речь идет и о швейцарских специалистах, и о медиках из Красного Креста. Об этом во время брифинга в Одессе рассказал глава украинского МИД Павел Климкин, передает "Укринформ".

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      Конечно, нам нужно вернуть и судна, но в конце концов это железо, а каждый день для наших ребят в российских тюрьмах — вы все прекрасно понимаете, что это... Мы даже официально от России не можем выбить как они себя чувствуют, мы не знаем, какие врачи их осматривают, мы не знаем, как им помогают,
      – подчеркнул глава дипведомства.

      Кстати, недавно адвокаты пленных заявили, что у троих раненых украинских моряков до сих пор остаются осколки в теле. Кроме того, без всякого согласия ребят недавно забирали на обследование в гражданские больницы. Несмотря на это, результатов обследований военнопленным не озвучивали. Так же как и украинской стороне в целом.

      Климкин также подчеркнул, что во время встречи с представителями ЕС и США в Одессе обсудил вопросы укрепления давления на РФ для освобождения украинских военнослужащих.

      Как украинские моряки оказались в российском плену?
      25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские судна и ранили 3 моряков.

      Так, Россия захватила 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков – членов экипажей судов.

      Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ МИД Украины Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
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