Мы не знаем, сколько это будет продолжаться, – Шмыгаль о пандемии и экономическом кризисе

Правительство Украины, Офис Президента и представители бизнеса создали "мозговой центр" для реагирования на чрезвычайные вызовы. Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса жизнь людей меняется, поэтому нужна новая антикризисная стратегия.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в фейсбуке 24 марта рассказал, что представители аналитических центров, бизнеса и власти договорились создать платформу для разработки новой стратегии реагирования на чрезвычайные вызовы.

Немного ранее Шмыгаль заявил, что экономический кризис будет более мощным, чем в 2008 году

"Пандемия коронавируса и экономический кризис – одни из самых серьезных вызовов за всю историю существования Украины", – отметил глава правительства.

Кризис и пандемия уже изменили жизнь, быт и условия работы украинцев . Речь, например, о переходе на удаленную работу, о социальном дистанцировании, а также и об изменении среды, в которой приходится работать бизнесу.

Будем честными: мы не знаем, сколько это будет продолжаться. Мы уже знаем, что надо сделать, чтобы преодолеть вирус. В то же время страна должна мобилизовать ресурсы для реагирования на экономические вызовы,

– считает Шмыгаль.

А для обеспечения мобилизации власти "нужна новая стратегия и совместные действия". Именно поэтому представители аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса Президента договорились сформировать открытую стратегическую платформу.

Этот "мозговой центр" нужен для разработки решений по:

Реагированию на чрезвычайные вызовы,

Антикризисным действиям,

Долгосрочной стратегии развития Украины в условиях глобального экономического нестабильности.

Центр призван объединить бизнес, власть и аналитиков, чтобы совместно "преодолеть кризис и восстановить экономику".

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В Украине, напомним, с 12 марта действуют карантинные мероприятия и ряд ограничений – все с целью предотвратить распространение в стране опасного коронавируса.