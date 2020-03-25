02:43
25 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Мы не знаем, сколько это будет продолжаться, – Шмыгаль о пандемии и экономическом кризисе

      - Читати новину українською

      Правительство Украины, Офис Президента и представители бизнеса создали "мозговой центр" для реагирования на чрезвычайные вызовы. Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса жизнь людей меняется, поэтому нужна новая антикризисная стратегия.

      Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в фейсбуке 24 марта рассказал, что представители аналитических центров, бизнеса и власти договорились создать платформу для разработки новой стратегии реагирования на чрезвычайные вызовы.

      Немного ранее Шмыгаль заявил, что экономический кризис будет более мощным, чем в 2008 году

      "Пандемия коронавируса и экономический кризис – одни из самых серьезных вызовов за всю историю существования Украины", – отметил глава правительства. 

      Кризис и пандемия уже изменили жизнь, быт и условия работы украинцев. Речь, например, о переходе на удаленную работу, о социальном дистанцировании, а также и об изменении среды, в которой приходится работать бизнесу.

      Будем честными: мы не знаем, сколько это будет продолжаться. Мы уже знаем, что надо сделать, чтобы преодолеть вирус. В то же время страна должна мобилизовать ресурсы для реагирования на экономические вызовы,
      – считает Шмыгаль.

      А для обеспечения мобилизации власти "нужна новая стратегия и совместные действия". Именно поэтому представители аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса Президента договорились сформировать открытую стратегическую платформу.

      Этот "мозговой центр" нужен для разработки решений по:

      • Реагированию на чрезвычайные вызовы, 
      • Антикризисным действиям,
      • Долгосрочной стратегии развития Украины в условиях глобального экономического нестабильности.

      Центр призван объединить бизнес, власть и аналитиков, чтобы совместно "преодолеть кризис и восстановить экономику".

      К теме Карантин против экономики: сколько выдержит мир

      В Украине, напомним, с 12 марта действуют карантинные мероприятия и ряд ограничений – все с целью предотвратить распространение в стране опасного коронавируса. 

      карантин
      Ограничения в период карантина / Инфографика 24 канала

      Новости коронавируса 24 марта: в Украине более 100 случаев, заболела беременная женщина
      24 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Мировой кризис 2020 Бизнес Офіс Президента Денис Шмыгаль Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      24 марта , 23:23 Новости коронавируса 24 марта: в Украине более 100 случаев, заболела беременная женщина
      Соломія Ніколайчук
      24 марта , 22:00 Не останавливайтесь и продолжайте строить планы
      Даша Малахова
      22 марта , 19:16 Мировой кризис в 2020 году и быстрое восстановление: что прогнозируют экономисты банков США
      Тетяна Панасюк
      24 марта , 11:59 Легендарная Патти Смит впервые выступит в Киеве
      Ліза Астахова
      24 марта , 21:26 Карантин против экономики: сколько выдержит мир
      Анатолій Максимов
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук