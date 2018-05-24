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Мы не знали, чего еще ждать, – герцогиня Камилла прокомментировала королевскую свадьбу

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Герцогиня Камилла и принц Чарльз
Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Фото из свободных источников

19 мая состоялась торжественная церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл. Весь мир зачарованно наблюдал за королевской свадьбой. Жена принца Чарльза – герцогиня Камилла – рассказала, как Кенсингтонский дворец готовился к церемонии.

Об этом сообщает издание People.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл стала одним из самых ожидаемых событий в мире. Более миллиона человек следили за трансляцией церемонии в сети, а тысячи сторонников королевской семьи заполонили улицы города Виндзор, чтобы увидеть первый выход новоиспеченных супругов.

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Однако вокруг свадьбы разгорались не только приятные разговоры, но и скандальные заявления. В резонансные новости попадали члены семьи Меган Маркл, которые как наперегонки спешили сделать неприятность актрисе. Сначала сводный брат герцогини написал открытое письмо принцу Гарри, в котором попросил его "не делать самую большую ошибку в жизни" и отказаться от венчания с "лицемеркой". Впоследствии и сестра Меган Маркл "полила ее грязью". И финальной "пощечиной" был факт зарабатывания Томаса Маркля на свадьбе дочери.

В результате ни один из фигурантов резонансных новостей не стал гостем королевской свадьбы. Томас Маркл даже отказался вести дочь к алтарю, сообщив о запланированной операции на сердце.

Все сторонники британского монарха внимательно следили за всеми неприятными известиями из США и не раз задумывались, что происходит в Кенсингтонском дворце. Открыть тайну решила герцогиня Камилла.


Члены королевской семьи на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Жена принца Чарльза призналась, что ей очень понравилась церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл. Однако до самого дня свадьбы вся королевская семья находилась в стрессе, ожидая новую порцию неприятной информации.

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Это был такой хороший день! Все прошло замечательно. Перед этим мы очень волновались, потому что не знали, чего еще нам ожидать. Но в итоге все получилось идеально. Приятно, что положительные моменты перечеркнули все отрицательные. Все было идеально, включая погоду. Лучшего нельзя было и пожелать,
– отметила герцогиня Камилла.

По информации издания The Times, у герцогини Камиллы и Меган Маркл сложились прекрасные отношения. Об этом свидетельствуют и фото первого выхода новоиспеченных герцогов Сассекском на дне рождении принца Чарльза.

"Меган и Чарльз с Камиллой проводят много времени вместе. Меган была очень тронута тем, как тепло принц Уэльский принял ее маму. Это действительно было очень мило с его стороны. Принц и герцогиня Камилла тоже прекрасно относятся к Меган", – отметил инсайдер изданию.


Герцогиня Камилла и Меган Маркл


Милое общение герцогов с Меган Маркл
 

Теги: LifeStyle Королевская свадьба Королівська сім'я Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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