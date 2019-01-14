"Мы ничего не обещали": Медведев ответил на угрозы Лукашенко по потере единственного союзника

В России отреагировали на возмущение Лукашенко налогами на нефть – там говорят, что озабоченность Беларуси понимают. Однако премьер РФ Дмитрий Медведев отмечает, что "Россия никогда не обещала" компенсаций.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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24 канал писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил России потерей "единственного союзника" на западном направлении из-за отсутствия договоренностей о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере.

Со своей стороны, российский премьер подчеркнул, что переговоры между двумя странами относительно так называемого "нефтяного маневра" продолжаются.

При этом хочу еще раз напомнить, что, во-первых, мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых близких,

– сказал он.

Также Медведев отметил, что Россия предоставляет Беларуси большую кредитную помощь в условиях, когда ей самой закрыт доступ на западные финансовые рынки. Он подчеркнул, что "Минск должен это ценить".

"По сути, мы помогаем, одалживая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях", – пояснил Медведев.

Ранее в МИД РФ также сделали заявление по этому поводу – сказали, что в углублении родства России и Беларуси не стоит сомневаться.

Однако несмотря на временные разногласия две страны ожидает серьезное сближение в ближайшее время. Так, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.

Кроме того, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которое входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

О каком нефтяном маневре идет речь? В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне за начала реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Беларуси и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.



По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от налогового маневра в РФ в 2019 году составят около 300 миллионов долларов. Это приведет к ежегодному удорожанию нефти для Беларуси более чем на 20 долларов за тонну, что радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Белоруссии. Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Беларусь также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.