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      "Мы никогда не будем поддаваться на шантаж": в Берлине ответили критикам "Северного потока-2"

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      В Берлине ответили критикам "Северного потока-2"
      В Берлине ответили критикам "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

      В Германии вновь подчеркивают, что "Северный поток-2" является частным проектом и он получил поддержку многих стран. Там также добавляют, что достигнутое в конце прошлой недели решение относительно поправок к газовой директиве ЕС послало мощный сигнал критикам строительства российско-немецкого газопровода.

      Каждая страна имеет право свободно поддерживать экономические и торговые отношения, которые она считает целесообразными, заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер в интервью газете Welt am Sonntag.

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      "На этой неделе (8 февраля – 24 канал) ЕС показал, что может действовать совместно в этом вопросе. Немецко-французское сотрудничество сработало. Это чрезвычайно важный результат", – сказал он.

      24 канал писал, что страны Европейского союза пришли к согласию по поводу урегулирования проекта газопровода "Северный поток-2", Франция и Германия предложили альтернативные правки. Таким образом европейские лидеры дали "зеленый свет" прокладке трубопровода и договорились, что все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия.

      Комментируя это, Альтмайер также отметил, что в последнее время было "много идеологически мотивированной критики этого важного проекта для энергоснабжения".

      Решение, которое было поддержано значительным большинством, является сильным сигналом и для этих критиков,
      – считает немецкий министр.

      Он также ответил на обвинения президента США Дональда Трампа в том, что Берлин делает немцев зависимыми от России в вопросе энергоснабжения.

      "Мы никогда не поддавались на шантаж и не будем в будущем", – подчеркнул Альтмайер.

      Отметим, что Альтмайер анонсировал от Германии "шаг навстречу" Вашингтону в ситуации с "Северным потоком-2". По его словам, Берлин будет готов к увеличению импорта газа из США.

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости России Новости политики Новости США Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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