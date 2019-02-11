"Мы никогда не будем поддаваться на шантаж": в Берлине ответили критикам "Северного потока-2"

В Германии вновь подчеркивают, что "Северный поток-2" является частным проектом и он получил поддержку многих стран. Там также добавляют, что достигнутое в конце прошлой недели решение относительно поправок к газовой директиве ЕС послало мощный сигнал критикам строительства российско-немецкого газопровода.

Каждая страна имеет право свободно поддерживать экономические и торговые отношения, которые она считает целесообразными, заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер в интервью газете Welt am Sonntag.

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"На этой неделе (8 февраля – 24 канал) ЕС показал, что может действовать совместно в этом вопросе. Немецко-французское сотрудничество сработало. Это чрезвычайно важный результат", – сказал он.

24 канал писал, что страны Европейского союза пришли к согласию по поводу урегулирования проекта газопровода "Северный поток-2", Франция и Германия предложили альтернативные правки. Таким образом европейские лидеры дали "зеленый свет" прокладке трубопровода и договорились, что все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия.

Комментируя это, Альтмайер также отметил, что в последнее время было "много идеологически мотивированной критики этого важного проекта для энергоснабжения".

Решение, которое было поддержано значительным большинством, является сильным сигналом и для этих критиков,

– считает немецкий министр.

Он также ответил на обвинения президента США Дональда Трампа в том, что Берлин делает немцев зависимыми от России в вопросе энергоснабжения.

"Мы никогда не поддавались на шантаж и не будем в будущем", – подчеркнул Альтмайер.

Отметим, что Альтмайер анонсировал от Германии "шаг навстречу" Вашингтону в ситуации с "Северным потоком-2". По его словам, Берлин будет готов к увеличению импорта газа из США.

Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.