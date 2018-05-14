Мы организовали для власти все давление, которое можно было, – Шабунин об Антикоррупционном суде

Не представляю, что еще можно сделать, чтобы заставить Верховную Раду Украины проголосовать за Антикоррупционный суд.

Об этом в эфире 24 Канала заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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"Не представляю, что еще можно сделать, чтобы заставить парламент проголосовать за Антикоррупционный суд. Даже министры иностранных дел Большой семерки сегодня призвали к этому, и они сегодня представляли правительства своих стран. МВФ прямо сказал: нет Антикоррупционного суда – нет транша. В следующих 1,5 года они должны предоставить Украине 11 миллиардов долларов, если этого не будет – Украину ждет экономический коллапс", – сказал антикоррупционер.

Он подчеркнул, что ответственность за провал закона об Антикоррупционном суде будет лежать на Президенте Украины Петре Порошенко.

Поэтому этот вопрос сейчас исключительно в одной голове – Петра Алексеевича Порошенко. И он разблокирует этот процесс, или потеряет не только репутацию, но и экономику Украины. Если законопроект дойдет до зала Верховной Рады, его не смогут не проголосовать, хоть депутаты и боятся этого закона, так как часть из них уже находятся под следствием. Но на кануне выборов, под бешеным давлением извне и внутри, они будут вынуждены проголосовать,

– отметил Шабунин.

Поэтому, по словам Виталия Шабунина, единственная возможность заблокировать процесс – это остановить голосование в комитете.