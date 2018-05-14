14:14
15 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 8°C
  • среда
    25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Последняя надежда россиян. Нацизм – это когда воруешь гвоздики
Вєсті Кремля
23:28, 14 мая
Вєсти.UA. Оружие Савченко. Шуфрича-младшего прилетело отца
Вєсті.UA
21:30, 14 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Мы организовали для власти все давление, которое можно было, – Шабунин об Антикоррупционном суде

92 Читати новину українською
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин / rbc

Не представляю, что еще можно сделать, чтобы заставить Верховную Раду Украины проголосовать за Антикоррупционный суд.

Об этом в эфире 24 Канала заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Читайте также: НАБУ делает больше, чем мы надеялись в лучших мечтах, – Шабунин

"Не представляю, что еще можно сделать, чтобы заставить парламент проголосовать за Антикоррупционный суд. Даже министры иностранных дел Большой семерки сегодня призвали к этому, и они сегодня представляли правительства своих стран. МВФ прямо сказал: нет Антикоррупционного суда – нет транша. В следующих 1,5 года они должны предоставить Украине 11 миллиардов долларов, если этого не будет – Украину ждет экономический коллапс", – сказал антикоррупционер.

Он подчеркнул, что ответственность за провал закона об Антикоррупционном суде будет лежать на Президенте Украины Петре Порошенко.

Поэтому этот вопрос сейчас исключительно в одной голове – Петра Алексеевича Порошенко. И он разблокирует этот процесс, или потеряет не только репутацию, но и экономику Украины. Если законопроект дойдет до зала Верховной Рады, его не смогут не проголосовать, хоть депутаты и боятся этого закона, так как часть из них уже находятся под следствием. Но на кануне выборов, под бешеным давлением извне и внутри, они будут вынуждены проголосовать,
– отметил Шабунин.

Поэтому, по словам Виталия Шабунина, единственная возможность заблокировать процесс – это остановить голосование в комитете.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Антикоррупционный суд Верховная Рада МВФ Виталий Шабунин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 14 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук