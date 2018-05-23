22:05
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула
Вєсті.UA
21:16, сегодня
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

"Мы пережили попытку убийства":Юлия Скрипаль дала первое интервью с момента отравления в Солсбер

199 Читати новину українською
Юлия Скрипаль дала первое интервью с момента отравления
Юлия Скрипаль дала первое интервью с момента отравления / Reuters

Юлия Скрипаль заявила, что их с отцом отравление – это была настоящая попытка убийства, которая перевернула всю жизнь вверх ногами, а восстановление было долгим и болезненным.

Юлия впервые рассказала подробности о состоянии здоровья с момента отравления. Интервью проходило в тайном месте в Лондоне, поскольку она находится под защитой Великобритании, сообщает Reuters.

Читайте также: Отравление Скрипаля: в Скотланд-Ярде заявили о продолжении расследования резонансного дела

Нам так повезло, что мы пережили эту попытку убийства. Наше восстановление было медленным и очень болезненным,
– заявила она.

Отмечается, что Юлия выписалась из больницы около пяти недель после отравления.

Она добавила, что пытается смириться с изменениями, которые поражают ее как физически, так и эмоционально.

"Я помогаю заботиться о своем отце до его полного выздоровления. В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой к моей стране", – отметила дочь экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". 12 марта Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила использование "Новичка" в отравлении Скрипалей.

Теги: Великобритания отравление Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Що означає зміна риторики Тимошенко
сегодня, 21:51 Що означає зміна риторики Тимошенко
Микола Давидюк 407
Чиновник об инвалидности ветеранов: они остаются молодыми, стильными и сексуальными
сегодня, 20:01 Чиновник об инвалидности ветеранов: они остаются молодыми, стильными и сексуальными
Євгенія Мазур 115
Антикоррупционный суд: что изменится в Украине и почему это важно
сегодня, 19:01 Антикоррупционный суд: что изменится в Украине и почему это важно
Інна Жолобович 146
Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
сегодня, 17:01 Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
Злой Одессит 1251
Нове життя
сегодня, 15:02 Нове життя "Братислави": як перетворити занедбану будівлю у корисний центр
Костянтин Богатов 1151
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук