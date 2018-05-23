"Мы пережили попытку убийства":Юлия Скрипаль дала первое интервью с момента отравления в Солсбер

Юлия Скрипаль заявила, что их с отцом отравление – это была настоящая попытка убийства, которая перевернула всю жизнь вверх ногами, а восстановление было долгим и болезненным.

Юлия впервые рассказала подробности о состоянии здоровья с момента отравления. Интервью проходило в тайном месте в Лондоне, поскольку она находится под защитой Великобритании, сообщает Reuters.

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Нам так повезло, что мы пережили эту попытку убийства. Наше восстановление было медленным и очень болезненным,

– заявила она.

Отмечается, что Юлия выписалась из больницы около пяти недель после отравления.

Она добавила, что пытается смириться с изменениями, которые поражают ее как физически, так и эмоционально.

"Я помогаю заботиться о своем отце до его полного выздоровления. В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой к моей стране", – отметила дочь экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". 12 марта Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила использование "Новичка" в отравлении Скрипалей.