Мы показали кто Вы есть, – журналистка ответила Приходько после скандала в эфире

Ведущая программы "Рандеву" Янина Соколова ответила политику "Батькивщины" Анастасии Приходько на обвинения в проведении якобы заказного Президентом Порошенко интервью с ней.

Официальный ответ журналистка опубликовала на своей странице в Facebook.

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Ранее 24 канал сообщал, что бывшая певица Анастасия Приходько, которая недавно ушла в политику и присоединилась к партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", со скандалом ушла из прямого эфира "5 канала", не выдержав неудобных вопросов. Журналистка часто ловила Анастасию на манипуляционных заявлениях и заученных фразах. Когда Приходько не знала, что ответить, ей активно подсказывали из-за кадра ее спутники.

Впоследствии, сама экс-исполнительница заявила, что ведущая программы "Рандеву" Янина Сколова якобы спровоцировала ее покинуть эфир, поскольку унижала ее лидера Юлию Тимошенко и манипулировала информацией. Также она отметила, что такая риторика президентского канала, пожалуй, свидетельствует о том, что Порошенко всеми способами стремится остаться у власти.

Уважаемая, Анастасия. Я – журналист. За 15 лет на телевидении я не сделала ни одного заказного интервью. И не собираюсь этого делать в дальнейшем. Я принцип. Честь и достоинство,

– подчеркнула она.

Соколова добавила, что служит профессии, а не владельцу канала, и если вдруг кто-то будет принуждать ее "разоблачать кого-то "на заказ", она готова уволиться с работы.

"Я и моя команда – люди принципов. Мне все равно кто из политиков передо мной. Президент, министр или будущий член парламента. Люди, которые управляют страной или имеют целью это делать, должны быть компетентными, честными и справедливыми. Наша задача показать обществу который из этих принципов не работает. Или, что не работают все три", – отметила она.

Журналистка также отметила, что совесть людей, которые работали над программой, чиста, ведь они только делали свою работу.

Каждую неделю в "Рандеву" мы показываем кто есть кто. На прошлой неделе мы показали кто Вы. Наша совесть чиста,

– отметила Соколова.

Кроме того, она посоветовала Приходько, чтобы это интервью стало для нее уроком и экс-певица смогла сделать правильные выводы.

Напомним, в конце июля Анастасия Приходько заявила, что идет в политику и организует новое общественно-политическое движение вместе с заместителем командира Украинской добровольческой армии (УДА) и командиром 8-го отдельного батальона "Аратта" Андреем Гергертом. Впоследствии появилась информация, что певица решила покинуть сцену. Такой шаг она объяснила тем, что устала слушать, когда ее называют неформатом.

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