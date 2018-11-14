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      Мы показали кто Вы есть, – журналистка ответила Приходько после скандала в эфире

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      Журналистка Соколова ответила на обвинения Приходько в заказе эфира
      Журналистка Соколова ответила на обвинения Приходько в заказе эфира / Фото из открытых источников

      Ведущая программы "Рандеву" Янина Соколова ответила политику "Батькивщины" Анастасии Приходько на обвинения в проведении якобы заказного Президентом Порошенко интервью с ней.

      Официальный ответ журналистка опубликовала на своей странице в Facebook.

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      Ранее 24 канал сообщал, что бывшая певица Анастасия Приходько, которая недавно ушла в политику и присоединилась к партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", со скандалом ушла из прямого эфира "5 канала", не выдержав неудобных вопросов. Журналистка часто ловила Анастасию на манипуляционных заявлениях и заученных фразах. Когда Приходько не знала, что ответить, ей активно подсказывали из-за кадра ее спутники.

      Впоследствии, сама экс-исполнительница заявила, что ведущая программы "Рандеву" Янина Сколова якобы спровоцировала ее покинуть эфир, поскольку унижала ее лидера Юлию Тимошенко и манипулировала информацией. Также она отметила, что такая риторика президентского канала, пожалуй, свидетельствует о том, что Порошенко всеми способами стремится остаться у власти.

      Уважаемая, Анастасия. Я – журналист. За 15 лет на телевидении я не сделала ни одного заказного интервью. И не собираюсь этого делать в дальнейшем. Я принцип. Честь и достоинство,
      – подчеркнула она.

      Соколова добавила, что служит профессии, а не владельцу канала, и если вдруг кто-то будет принуждать ее "разоблачать кого-то "на заказ", она готова уволиться с работы.

      "Я и моя команда – люди принципов. Мне все равно кто из политиков передо мной. Президент, министр или будущий член парламента. Люди, которые управляют страной или имеют целью это делать, должны быть компетентными, честными и справедливыми. Наша задача показать обществу который из этих принципов не работает. Или, что не работают все три", – отметила она.

      Журналистка также отметила, что совесть людей, которые работали над программой, чиста, ведь они только делали свою работу.

      Каждую неделю в "Рандеву" мы показываем кто есть кто. На прошлой неделе мы показали кто Вы. Наша совесть чиста,
      – отметила Соколова.

      Кроме того, она посоветовала Приходько, чтобы это интервью стало для нее уроком и экс-певица смогла сделать правильные выводы.

       

      Напомним, в конце июля Анастасия Приходько заявила, что идет в политику и организует новое общественно-политическое движение вместе с заместителем командира Украинской добровольческой армии (УДА) и командиром 8-го отдельного батальона "Аратта" Андреем Гергертом. Впоследствии появилась информация, что певица решила покинуть сцену. Такой шаг она объяснила тем, что устала слушать, когда ее называют неформатом.

      На какие деньги живет Тимошенко. Версия Анастасии Приходько. Видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Медиа ВО Батьківщина Скандал Петр Порошенко СМИ журналисты Анастасия Приходько
      Источник: 24 Канал
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