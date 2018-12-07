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      "Мы получаем личные угрозы": как РФ реагирует на санкции от Литвы из-за агрессии на Азове

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      Россия угрожает министрам Литвы из–за "морских" санкций, – Грибаускайте
      Россия угрожает министрам Литвы из–за "морских" санкций, – Грибаускайте / Фото из открытых источников

      Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте заявляет, что Россия угрожает литовским министрам, в частности министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу. Так Кремль реагирует на введение национальных санкций Литвы в ответ на агрессию российских военных в отношении украинских судов в Керченском проливе.

      Об этом Грибаускайте сказала на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве.

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      24 канал писал, что Литва намерена применить индивидуальные санкции и запретить въезд в страну гражданам Российской Федерации, которые были причастны к задержанию трех украинских кораблей в Керченском проливе.

      Мы знаем, что международные организации не ввели никаких санкций в ответ на российские действия, однако мы приняли свои национальные санкции в знак протеста против нападения в Керченском проливе,
      – заявила президент Литвы.

      Грибаускайте отметила, что национальные санкции предусматривают запрет на экономическую и другую деятельность на территории Литвы, действуют против лиц, ответственных за нападение на украинские суда.

      "Иногда не так просто быть первой страной при введении санкций. Мы получаем личные угрозы от России, например, мои министры – министр иностранных дел получил. Но мы знаем, что это ожидаемая реакция", – сказала она.

      По словам литовского президента, Литва не боится введения санкций. Она отмечает, что такими действиями Литва объясняет миру, что она думает о российской агрессии в Украине.

      Азовское море не является территорией России, и в отношении этого моря действуют все международные договоренности, и Россия так же, как и другие, должна выполнять условия этих международных договоренностей,
      – заявила президент Литвы.

      Грибаускайте подчеркнула, что Литва всегда будет помогать и поддерживать Украину.

      Напомним, в пятницу, 7 декабря, президент Литвы Даля Грибаускайте прибыла в Украину с официальным визитом. Она решила поддержать Украину и обсудить отпор агрессии России на Донбассе и в Азовском море.

      Что случилось в Керченском проливе?​25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Литва Новости Украины Новости политики Санкции Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 Канал
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