Мы получаем угрозы от России. Непросто быть первыми, кто вводит санкции, – президент Литвы
С официальным визитом в Украину прибыла президент Литвы Даля Грибаускайте, известная своей антикремлевской позицией, и уже успела встретиться с Петром Порошенко.
Об этом рассказала журналистка в прямом эфире 24 канала.
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Встреча началась с торжественной церемонии возле Мариинского дворца, но дальше продолжалась в закрытом формате. Главный месседж пресс-конференции, состоявшейся после завершения встречи – Литва во всем поддерживает Украину, признает Россию агрессором и планирует ввести санкции в отношении людей, причастных к захвату судов в Азовском море.
Речь идет о наших национальных санкциях против людей, которые не смогут теперь заниматься экономической и иной деятельностью в Литве. Непросто быть первыми, кто вводит санкции. Мы получаем персональные угрозы от России, как, например, мой министр иностранных дел,
– сказала лидер Литвы Даля Грибаускайте на пресс-конференции.
"Мы приветствуем санкции Литвы и призываем других партнеров следовать этому примеру", – отметил украинский президент Петр Порошенко.
Даля Грибаускайте
После пресс-конференции президенты подписали двусторонние документы.
В частности, Договор о стратегическом партнерстве на два года, о реадмиссии (взаимные обязательства государств принять обратно своих граждан, граждан третьих стран или лиц без гражданства, незаконно прибывших на территорию одной из сторон – 24 канал), о сотрудничестве в сфере трудовой миграции , который позволит защитить работников в обеих странах,
– сообщила журналистка.
Добавим, что Даля Грибаускайте и народ Литвы поддерживают Украину в борьбе против Кремля уже много лет.