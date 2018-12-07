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      Мы получаем угрозы от России. Непросто быть первыми, кто вводит санкции, – президент Литвы

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      С официальным визитом в Украину прибыла президент Литвы Даля Грибаускайте, известная своей антикремлевской позицией, и уже успела встретиться с Петром Порошенко.

      Об этом рассказала журналистка в прямом эфире 24 канала.

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      Встреча началась с торжественной церемонии возле Мариинского дворца, но дальше продолжалась в закрытом формате. Главный месседж пресс-конференции, состоявшейся после завершения встречи – Литва во всем поддерживает Украину, признает Россию агрессором и планирует ввести санкции в отношении людей, причастных к захвату судов в Азовском море.

      Речь идет о наших национальных санкциях против людей, которые не смогут теперь заниматься экономической и иной деятельностью в Литве. Непросто быть первыми, кто вводит санкции. Мы получаем персональные угрозы от России, как, например, мой министр иностранных дел,
      – сказала лидер Литвы Даля Грибаускайте на пресс-конференции.

      "Мы приветствуем санкции Литвы и призываем других партнеров следовать этому примеру", – отметил украинский президент Петр Порошенко.

      Грібаускайте
      Даля Грибаускайте

      После пресс-конференции президенты подписали двусторонние документы.

      В частности, Договор о стратегическом партнерстве на два года, о реадмиссии (взаимные обязательства государств принять обратно своих граждан, граждан третьих стран или лиц без гражданства, незаконно прибывших на территорию одной из сторон – 24 канал), о сотрудничестве в сфере трудовой миграции , который позволит защитить работников в обеих странах,
      – сообщила журналистка.

      Добавим, что Даля Грибаускайте и народ Литвы поддерживают Украину в борьбе против Кремля уже много лет.

      известные высказывания грибаускайте относительно россии и украины
       
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Даля Грибаускайте Литва Украина – Россия Конфликт в Азовском море Санкции
      Источник: 24 канал
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