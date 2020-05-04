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      Мы получили от государства только тысячу бумажных масок, но не жалуемся, – Садовый

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      Садовый о коммуникации центральной и местной власти
      Садовый о коммуникации центральной и местной власти / daily.rbc.ua

      Городской председатель Львова Андрей Садовый несмотря на отсутствие помощи государства призвал местную и центральную власть к сотрудничеству. Пока не время выяснять, кто прав, а кто ошибается.

      В правительстве должны понимать, что города не получают автоматически ту информацию, которой владеет центральная власть, заявил мэр Львова Андрей Садовый, пишет "Громадское".

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      Львиная доля конфликтов возникает из-за отсутствия качественной коммуникации, когда государство не понимает специфики городов и пытается давить,
      – отметил Садовый.

      По его словам, в современных условиях следует быть максимально корректными.

      Мы, кстати, ни одного ИВЛа не получили. Нам для города дали тысячу бумажных масок по 70 копеек, но мы не жалуемся,
      – рассказал мэр Львова.

      Он добавил, что бороться с коронавирусом в городе помогает бизнес и возможности местного бюджета.

      Глава Львова предложил уже после завершения карантина разбираться, кто прав, а кто ошибается. Садовый также выразил надежду, что правительство услышало власть на местах и ​​вскоре города получат больше полномочий.

      То, что произошло в Черкассах, по мнению мэра Львова, "определенное непонимание со стороны государственных органов власти специфики города". Садовый призвал, чтобы государство и города находили то, что их объединяет.

      Обратите внимание! По состоянию на 4 мая во Львовской области зафиксировали 506 случаев заражения коронавирусом. Выздороветь пока удалось 95 людям.

      Что известно о скандале с мэром Черкасс: основное

      • С 1 мая власти Черкасс решили смягчить карантин для части предпринимателей города. Соответствующее решение приняли несмотря на то, что ослабление по всей стране запланировано только с 11 мая.
      • Действия главы города стали причиной того, что полиция начала уголовное производство. Сам Бондаренко считает, что ослабление карантина в Черкассах является оправданным.
      • Глава МВД Арсен Аваков в соцсетях пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией на его решение.
      • Президент Владимир Зеленский сообщил, что ослабление карантина в Черкассах – попытка местных властей заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья горожан.
      • Максим Степанов, руководитель Минздрава, приехал в областной центр, чтобы заявить, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.
      • 1 мая Анатолий Бондаренко на своей странице в фейсбуке опубликовал скриншот переписки с человеком, подписанным как Сергей Трофимов. Сообщение якобы свидетельствует о том, что главе Черкасс угрожали из-за снятия карантина досрочно.
      • В Офисе Президента уверяют, что заместитель Ермака не общался с Бондаренко. Мэр Черкасс убежден, что ему угрожал именно заместитель Ермака.
      • Сначала Бондаренко был одним из первых мэров, которые настойчиво просили власть о жестких карантинных ограничениях.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Львова Новости Украины Местное самоуправление Кабинет Министров Украины Андрей Садовой Новости политики
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