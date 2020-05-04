Мы получили от государства только тысячу бумажных масок, но не жалуемся, – Садовый
Городской председатель Львова Андрей Садовый несмотря на отсутствие помощи государства призвал местную и центральную власть к сотрудничеству. Пока не время выяснять, кто прав, а кто ошибается.
В правительстве должны понимать, что города не получают автоматически ту информацию, которой владеет центральная власть, заявил мэр Львова Андрей Садовый, пишет "Громадское".
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Львиная доля конфликтов возникает из-за отсутствия качественной коммуникации, когда государство не понимает специфики городов и пытается давить,
– отметил Садовый.
По его словам, в современных условиях следует быть максимально корректными.
Мы, кстати, ни одного ИВЛа не получили. Нам для города дали тысячу бумажных масок по 70 копеек, но мы не жалуемся,
– рассказал мэр Львова.
Он добавил, что бороться с коронавирусом в городе помогает бизнес и возможности местного бюджета.
Глава Львова предложил уже после завершения карантина разбираться, кто прав, а кто ошибается. Садовый также выразил надежду, что правительство услышало власть на местах и вскоре города получат больше полномочий.
То, что произошло в Черкассах, по мнению мэра Львова, "определенное непонимание со стороны государственных органов власти специфики города". Садовый призвал, чтобы государство и города находили то, что их объединяет.
Обратите внимание! По состоянию на 4 мая во Львовской области зафиксировали 506 случаев заражения коронавирусом. Выздороветь пока удалось 95 людям.
Что известно о скандале с мэром Черкасс: основное
- С 1 мая власти Черкасс решили смягчить карантин для части предпринимателей города. Соответствующее решение приняли несмотря на то, что ослабление по всей стране запланировано только с 11 мая.
- Действия главы города стали причиной того, что полиция начала уголовное производство. Сам Бондаренко считает, что ослабление карантина в Черкассах является оправданным.
- Глава МВД Арсен Аваков в соцсетях пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией на его решение.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ослабление карантина в Черкассах – попытка местных властей заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья горожан.
- Максим Степанов, руководитель Минздрава, приехал в областной центр, чтобы заявить, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.
- 1 мая Анатолий Бондаренко на своей странице в фейсбуке опубликовал скриншот переписки с человеком, подписанным как Сергей Трофимов. Сообщение якобы свидетельствует о том, что главе Черкасс угрожали из-за снятия карантина досрочно.
- В Офисе Президента уверяют, что заместитель Ермака не общался с Бондаренко. Мэр Черкасс убежден, что ему угрожал именно заместитель Ермака.
- Сначала Бондаренко был одним из первых мэров, которые настойчиво просили власть о жестких карантинных ограничениях.