14:00
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Программы Одна история
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      "Мы популярнее Иисуса": как Джон Леннон одной фразой подорвал популярность The Beatles

      Одна история 46 Читати новину українською

      Основатель и участник группы The Beatles – Джон Леннон – был и остается одним из самых известных британских рок-музыкантов. Художник, писатель, общественный деятель и политический активист. Его взгляды на жизнь и популяризация идей равенства и братства, а также мира в мире сделали из него икону и кумира всех хиппи.

      Джон Уинстон Леннон родился 9 октября 1940 года в городе Ливерпуль, который именно в тот день бомбила немецкая авиация. В школе парень учился плохо, однако уже в раннем возрасте сумел раскрыть свои таланты.

      Читайте также: Как Мартин Лютер Кинг изменил позорное отношение мира к чернокожим: захватывающая история

      Он пел в школьном хоре, издавал рукописный журнал и даже самостоятельно его иллюстрировал. В школе Джон основал и первую группа под названием Quarrymen, в которую впоследствии пригласил Пола Маккартни.

      В 1958 году трагически погибла мать Джона, которую сбил на машине пьяный офицер полиции. Именно после этого Леннон создал будущий хит группы The Beatles, названием которого является имя его матери – Джулия.

      мати джона леннона джулія
      Джулия – мать Джона Леннона

      В 1959 году, когда все участники будущей легендарной группы были собраны, появляется их название – The Beatles. С 1960 года они стремительно начали завоевывать популярность не только в Великобритании, но и за рубежом. Уже будучи известным на весь мир, в 1964 году Леннон начинает издавать книги. Так, в течение следующих двух лет из-под его пера выходит две книги прозы и поэзии.

      Пик славы группы пришелся на 1964 – 1967 годы, тогда Леннон вместе с The Beatles много путешествовали, снимались в фильмах и записывали многочисленные интервью. Во время одного из них, Джон имел неосторожность сказать то, что впоследствии вызвало возмущение и даже ненависть и угрозы в его сторону. Тогда Джон высказался относительно популярности группы следующим образом: "Христианская религия исчезнет ... Мы стали популярнее Иисуса. Еще неизвестно, что исчезнет раньше – рок-н-ролл или религия. Иисус был хорош, но его ученики оказались довольно заурядными".

      the beatles
      The Beatles Пол Маккартни, Ринго Старр, Джон Леннон и Джордж Харрисон

      Из-за этих слов в США разразился скандал. На юге страны сжигали пластинки группы, а песни перестали крутить по радио. Именно в это время The Beatles готовились к турне по Соединенным Штатам, и Леннону пришлось извиниться за свои слова. Однако даже после извинений концертные зал не досчитывались зрителей, а перед выступлением в Мемфисе раздался звонок с угрозой, что Леннона убьют на сцене. Тогда The Beatles приняли решение прекратить гастроли.

      В 1967 году Джон увлекся наркотиками и начал удаляться от группы. Заметно изменился и внешний вид музыканта, именно тогда в образе Леннона появились знаменитые круглые очки. Но писать хиты он не прекратил. В этот период он пишет хит All You Need is Love, который впоследствии стал гимном хиппи.

      Читайте также: Почему последние годы своей жизни Оскар Уайльд провел в изгнании и под чужой фамилией

      Незадолго до этого Леннон познакомился с художницей-авангардисткой Йоко Оно. У них завязались отношения, которые в дальнейшем повлияли на судьбу музыканта. Джон развелся со своей женой Синтией, женился на Оно и даже добавил ее фамилию к своему полному имени. Вместе с ней Джон создал группу PlasticOnoBand и записал два студийных альбома. Уделяя все свое время жене, Леннон все больше отдалялся от The Beatles и в 1970 году покинул группу.

      джонн леннон і синтія
      Джон и его жена Синтия

      джон леннон і йоко оно

      Джон Леннон с его второй женой Йоко Оно

      В то время Леннон уже вел активную политическую и общественную деятельность. Он выступал за мир во всем мире, а также вернул королеве Орден Британской Империи – в знак протеста против внешней политики страны. Во время интервью в Монреале Джон экспромтом сочинил песню "Дайте миру шанс", которая стала гимном пацифистского движения.

      В 1969 году он вместе с Оно организовали антивоенный концерт под лозунгом "Война закончится, если ты этого захочешь". С 1971 года супруги Леннон и Оно начали жить в Нью-Йорке, впоследствии у них родился сын. Это событие подтолкнуло Леннона к решению завершить свою музыкальную карьеру и посвятить время сыну. Этого времени, к сожалению, у него оставалось совсем мало.

      ленно йоко оно
      Супруги Леннонов и их дитя

      леннон йоко оно
      Джон и Йоко вместе отстаивали идею "мира во всем мире"

      8 декабря 1980 года, когда Леннон возвращался домой после интервью, ему в спину выстрелили 5 раз. От полученных травм музыкант скончался в больнице. Убийцу задержали на месте, он даже не пытался сопротивляться, после стрельбы он остался на месте происшествия и спокойно читал книгу Сэлинджера "Над пропастью во ржи".

      марк чепмен
      Марк Чэпмен – убийца Леннона

      Им оказался неуравновешенный гражданин США Марк Чэпмен, которому всего за несколько часов до этого Леннон подписал пластинку. Чепмена приговорили к пожизненному заключению с правом помилования через 20 лет, однако он находится за решеткой и сегодня.

      Теги: Музыка Великобритания История Одна история
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"
      сегодня , 13:17 Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"
      Борис Немировський 103
      Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      сегодня , 12:03 Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      Лев Парцхаладзе 307
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      23 января , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4817
      Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      сегодня , 09:00 Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      2269
      Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      сегодня , 08:40 Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      Артем Овдієнко 2843
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук