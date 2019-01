"Мы популярнее Иисуса": как Джон Леннон одной фразой подорвал популярность The Beatles

Основатель и участник группы The Beatles – Джон Леннон – был и остается одним из самых известных британских рок-музыкантов. Художник, писатель, общественный деятель и политический активист. Его взгляды на жизнь и популяризация идей равенства и братства, а также мира в мире сделали из него икону и кумира всех хиппи.

Джон Уинстон Леннон родился 9 октября 1940 года в городе Ливерпуль, который именно в тот день бомбила немецкая авиация. В школе парень учился плохо, однако уже в раннем возрасте сумел раскрыть свои таланты.

Он пел в школьном хоре, издавал рукописный журнал и даже самостоятельно его иллюстрировал. В школе Джон основал и первую группа под названием Quarrymen, в которую впоследствии пригласил Пола Маккартни.

В 1958 году трагически погибла мать Джона, которую сбил на машине пьяный офицер полиции. Именно после этого Леннон создал будущий хит группы The Beatles, названием которого является имя его матери – Джулия.



Джулия – мать Джона Леннона

В 1959 году, когда все участники будущей легендарной группы были собраны, появляется их название – The Beatles. С 1960 года они стремительно начали завоевывать популярность не только в Великобритании, но и за рубежом. Уже будучи известным на весь мир, в 1964 году Леннон начинает издавать книги. Так, в течение следующих двух лет из-под его пера выходит две книги прозы и поэзии.

Пик славы группы пришелся на 1964 – 1967 годы, тогда Леннон вместе с The Beatles много путешествовали, снимались в фильмах и записывали многочисленные интервью. Во время одного из них, Джон имел неосторожность сказать то, что впоследствии вызвало возмущение и даже ненависть и угрозы в его сторону. Тогда Джон высказался относительно популярности группы следующим образом: "Христианская религия исчезнет ... Мы стали популярнее Иисуса. Еще неизвестно, что исчезнет раньше – рок-н-ролл или религия. Иисус был хорош, но его ученики оказались довольно заурядными".



The Beatles Пол Маккартни, Ринго Старр, Джон Леннон и Джордж Харрисон

Из-за этих слов в США разразился скандал. На юге страны сжигали пластинки группы, а песни перестали крутить по радио. Именно в это время The Beatles готовились к турне по Соединенным Штатам, и Леннону пришлось извиниться за свои слова. Однако даже после извинений концертные зал не досчитывались зрителей, а перед выступлением в Мемфисе раздался звонок с угрозой, что Леннона убьют на сцене. Тогда The Beatles приняли решение прекратить гастроли.

В 1967 году Джон увлекся наркотиками и начал удаляться от группы. Заметно изменился и внешний вид музыканта, именно тогда в образе Леннона появились знаменитые круглые очки. Но писать хиты он не прекратил. В этот период он пишет хит All You Need is Love, который впоследствии стал гимном хиппи.

Незадолго до этого Леннон познакомился с художницей-авангардисткой Йоко Оно. У них завязались отношения, которые в дальнейшем повлияли на судьбу музыканта. Джон развелся со своей женой Синтией, женился на Оно и даже добавил ее фамилию к своему полному имени. Вместе с ней Джон создал группу PlasticOnoBand и записал два студийных альбома. Уделяя все свое время жене, Леннон все больше отдалялся от The Beatles и в 1970 году покинул группу.



Джон и его жена Синтия

Джон Леннон с его второй женой Йоко Оно

В то время Леннон уже вел активную политическую и общественную деятельность. Он выступал за мир во всем мире, а также вернул королеве Орден Британской Империи – в знак протеста против внешней политики страны. Во время интервью в Монреале Джон экспромтом сочинил песню "Дайте миру шанс", которая стала гимном пацифистского движения.

В 1969 году он вместе с Оно организовали антивоенный концерт под лозунгом "Война закончится, если ты этого захочешь". С 1971 года супруги Леннон и Оно начали жить в Нью-Йорке, впоследствии у них родился сын. Это событие подтолкнуло Леннона к решению завершить свою музыкальную карьеру и посвятить время сыну. Этого времени, к сожалению, у него оставалось совсем мало.



Супруги Леннонов и их дитя



Джон и Йоко вместе отстаивали идею "мира во всем мире"

8 декабря 1980 года, когда Леннон возвращался домой после интервью, ему в спину выстрелили 5 раз. От полученных травм музыкант скончался в больнице. Убийцу задержали на месте, он даже не пытался сопротивляться, после стрельбы он остался на месте происшествия и спокойно читал книгу Сэлинджера "Над пропастью во ржи".



Марк Чэпмен – убийца Леннона

Им оказался неуравновешенный гражданин США Марк Чэпмен, которому всего за несколько часов до этого Леннон подписал пластинку. Чепмена приговорили к пожизненному заключению с правом помилования через 20 лет, однако он находится за решеткой и сегодня.