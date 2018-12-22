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      "Мы потеряли бы Томос": Филарет рассказал, почему не стал главой Православной Церкви Украины

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      Филарет рассказал, почему не выдвигал свою кандидатуру на главу Православной Церкви Украины
      Филарет рассказал, почему не выдвигал свою кандидатуру на главу Православной Церкви Украины / Фото из открытых источников

      Если бы патриарх Филарет не снял свою кандидатуру на должность главы единой поместной церкви, не удалось бы достичь единства на Объединительном соборе. В таком случае Украина потеряла бы Томос.

      Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

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      Филарет подчеркнул, что главная его цель – не титул, а создание единой автокефальной православной церкви в Украине.

      Цель моя – создать единую в Украине православную церковь. Не себя возвеличивать, а достичь цели, которую я поставил с самого начала. И ради этой цели, то есть ради единой украинской православной церкви, я поступился этим,
      – сказал он.

      Патриарх подчеркивает, что не удалось бы "достичь объединения и получить Томос", если бы он не уступил на Объединительном соборе.

      "Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили бы Томос об автокефалии украинской церкви. И для меня важно не свое положение, для меня было важно иметь в Украине единую поместную православную церковь для того, чтобы утвердить наше государство", – отметил Филарет.

      К слову, Митрополит Луцкий и Волынский Михаил заявил, что Объединительный собор 15 декабря едва не сорвался из-за его кандидатуры. По его словам, на него давили – и впоследствии он снял свою кандидатуру в пользу митрополита Епифания. Патриарх Филарет в ответ на это сказал, что митрополита "никто не шантажировал", между тем "его уговаривали для того, чтобы сохранить единство".

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Эпифании

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Единая поместная церковь Томос Филарет
      Источник: 24 Канал
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