"Мы потеряли бы Томос": Филарет рассказал, почему не стал главой Православной Церкви Украины

Если бы патриарх Филарет не снял свою кандидатуру на должность главы единой поместной церкви, не удалось бы достичь единства на Объединительном соборе. В таком случае Украина потеряла бы Томос.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Филарет подчеркнул, что главная его цель – не титул, а создание единой автокефальной православной церкви в Украине.

Цель моя – создать единую в Украине православную церковь. Не себя возвеличивать, а достичь цели, которую я поставил с самого начала. И ради этой цели, то есть ради единой украинской православной церкви, я поступился этим,

– сказал он.

Патриарх подчеркивает, что не удалось бы "достичь объединения и получить Томос", если бы он не уступил на Объединительном соборе.

"Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили бы Томос об автокефалии украинской церкви. И для меня важно не свое положение, для меня было важно иметь в Украине единую поместную православную церковь для того, чтобы утвердить наше государство", – отметил Филарет.

К слову, Митрополит Луцкий и Волынский Михаил заявил, что Объединительный собор 15 декабря едва не сорвался из-за его кандидатуры. По его словам, на него давили – и впоследствии он снял свою кандидатуру в пользу митрополита Епифания. Патриарх Филарет в ответ на это сказал, что митрополита "никто не шантажировал", между тем "его уговаривали для того, чтобы сохранить единство".

Как создавали Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

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