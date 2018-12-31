Мы пригласили молодых игроков, которые вырастут в великих футболистов, – Ахметов

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов подытожил уходящий, и поздравил болельщиков с новым, 2019 годом. Президент "горняков", в частности, заявил, что в 2018 году клуб нуждался в смене поколений.

"В 2018-м мы побеждали. "Шахтер" в одиннадцатый раз завоевал золотые медали чемпионата и в двенадцатый раз стал обладателем Кубка Украины. Команда вновь продемонстрировала свой высокий класс, второй год подряд сделав "золотой дубль", – цитирует Ахметова официальный сайт "Шахтера".

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Ахметов уверен, что молодые игроки "Шахтера" вырастут в великих футболистов.

"В 2018-м мы менялись. Команда нуждалась в смене поколений, новых решениях, новых амбициях. И мы пригласили молодых талантливых игроков, которые, я убежден, вырастут в великих футболистов и станут будущим нашего клуба", – отметил президент дончан.

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