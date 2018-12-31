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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Мы пригласили молодых игроков, которые вырастут в великих футболистов, – Ахметов

      64 Читати новину українською
      Ахметов подытожил уходящий год
      Ахметов подытожил уходящий год / obozrevatel.com

      Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов подытожил уходящий, и поздравил болельщиков с новым, 2019 годом. Президент "горняков", в частности, заявил, что в 2018 году клуб нуждался в смене поколений.

      "В 2018-м мы побеждали. "Шахтер" в одиннадцатый раз завоевал золотые медали чемпионата и в двенадцатый раз стал обладателем Кубка Украины. Команда вновь продемонстрировала свой высокий класс, второй год подряд сделав "золотой дубль", – цитирует Ахметова официальный сайт "Шахтера".

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      Ахметов уверен, что молодые игроки "Шахтера" вырастут в великих футболистов.

      "В 2018-м мы менялись. Команда нуждалась в смене поколений, новых решениях, новых амбициях. И мы пригласили молодых талантливых игроков, которые, я убежден, вырастут в великих футболистов и станут будущим нашего клуба", – отметил президент дончан.

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      Теги: Футбол Спорт Шахтер Ринат Ахметов
      Источник: 24 Канал
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