Мы пробиваем дно, – Коломойский определил главную задачу для нового правительства

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что основной задачей нового правительства должен быть перезапуск экономики и снижения тарифов и цен. Нынешнюю экономическую ситуацию бизнесмен называет "дном".

Новое правительство должно иметь определенную доктрину и поставить конкретные параметры, об этом Коломойский сказал в интервью "Цензор.нет".

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Украинский олигарх хочет, чтобы целью стало количество украинцев, которые вернулись с заработков жить и работать в своей стране.

Поставить задачу надо пограничнику Дейнеко, он каждый день должен давать сведения: столько вернулось, столько выехало. Каждый день бери просто сальдо "выехали и приехали",

– сказал Коломойский.

По его словам, это позволит понять – правильные действия или нет. Кроме того, в качестве примера Коломойский привел кризис на Западе 2008-2009 годов.

Коломойский считает, что Донбасс – ключ к успеху. Без Донбасса невозможно поднять доходы, однако значительно снизить затраты можно и без него.

"Что говорил тогда глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен? Что бывают такие времена, когда деньги надо разбрасывать с вертолета. Учетная ставка вниз, денег, сколько хочешь, производство надо запустить, производить товары и работать на положительное сальдо внешней торговли", – пояснил он.

Коломойский отметил, что экономическая ситуация в Украине пока тяжелая и наполнена рисками.

Ситуация, в которую мы попали – тяжелая, мы на дне. Мы не просто достигли дна – мы его пробиваем. Сложность для Зеленского – в рисках политической ситуации,

– заявил Коломойский.

Однако, по его мнению, "план побед просчитать легко, потому что легко выстроить линейную модель выхода из кризиса".



Новый Кабинет Министров / Инфографика 24 канала

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