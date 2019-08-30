Мы пробиваем дно, – Коломойский определил главную задачу для нового правительства
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что основной задачей нового правительства должен быть перезапуск экономики и снижения тарифов и цен. Нынешнюю экономическую ситуацию бизнесмен называет "дном".
Новое правительство должно иметь определенную доктрину и поставить конкретные параметры, об этом Коломойский сказал в интервью "Цензор.нет".
Еще одно заявление: Коломойский: Через год в Украине будут новые выборы, если "слуги народа" начнут бл*довать
Украинский олигарх хочет, чтобы целью стало количество украинцев, которые вернулись с заработков жить и работать в своей стране.
Поставить задачу надо пограничнику Дейнеко, он каждый день должен давать сведения: столько вернулось, столько выехало. Каждый день бери просто сальдо "выехали и приехали",
– сказал Коломойский.
По его словам, это позволит понять – правильные действия или нет. Кроме того, в качестве примера Коломойский привел кризис на Западе 2008-2009 годов.
Коломойский считает, что Донбасс – ключ к успеху. Без Донбасса невозможно поднять доходы, однако значительно снизить затраты можно и без него.
"Что говорил тогда глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен? Что бывают такие времена, когда деньги надо разбрасывать с вертолета. Учетная ставка вниз, денег, сколько хочешь, производство надо запустить, производить товары и работать на положительное сальдо внешней торговли", – пояснил он.
Коломойский отметил, что экономическая ситуация в Украине пока тяжелая и наполнена рисками.
Ситуация, в которую мы попали – тяжелая, мы на дне. Мы не просто достигли дна – мы его пробиваем. Сложность для Зеленского – в рисках политической ситуации,
– заявил Коломойский.
Однако, по его мнению, "план побед просчитать легко, потому что легко выстроить линейную модель выхода из кризиса".
Новый Кабинет Министров / Инфографика 24 канала
Это интересно: Коломойский объяснил, чем должен заниматься Зеленский все пять лет президентства