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      Мы пробиваем дно, – Коломойский определил главную задачу для нового правительства

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      Коломойский назвал приоритет для нового правительства
      Коломойский назвал приоритет для нового правительства / Украинская правда

      Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что основной задачей нового правительства должен быть перезапуск экономики и снижения тарифов и цен. Нынешнюю экономическую ситуацию бизнесмен называет "дном".

      Новое правительство должно иметь определенную доктрину и поставить конкретные параметры, об этом Коломойский сказал в интервью "Цензор.нет".

      Еще одно заявление: Коломойский: Через год в Украине будут новые выборы, если "слуги народа" начнут бл*довать

      Украинский олигарх хочет, чтобы целью стало количество украинцев, которые вернулись с заработков жить и работать в своей стране.

      Поставить задачу надо пограничнику Дейнеко, он каждый день должен давать сведения: столько вернулось, столько выехало. Каждый день бери просто сальдо "выехали и приехали",
      – сказал Коломойский.

      По его словам, это позволит понять – правильные действия или нет. Кроме того, в качестве примера Коломойский привел кризис на Западе 2008-2009 годов.

      Коломойский считает, что Донбасс – ключ к успеху. Без Донбасса невозможно поднять доходы, однако значительно снизить затраты можно и без него.

      "Что говорил тогда глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен? Что бывают такие времена, когда деньги надо разбрасывать с вертолета. Учетная ставка вниз, денег, сколько хочешь, производство надо запустить, производить товары и работать на положительное сальдо внешней торговли", – пояснил он.

      Коломойский отметил, что экономическая ситуация в Украине пока тяжелая и наполнена рисками.

      Ситуация, в которую мы попали – тяжелая, мы на дне. Мы не просто достигли дна – мы его пробиваем. Сложность для Зеленского – в рисках политической ситуации,
      – заявил Коломойский.

      Однако, по его мнению, "план побед просчитать легко, потому что легко выстроить линейную модель выхода из кризиса".

      Уряд
      Новый Кабинет Министров / Инфографика 24 канала

      Это интересно: Коломойский объяснил, чем должен заниматься Зеленский все пять лет президентства


      Чем занимается Кабмин / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Верховная Рада Кабинет Министров Украины Игорь Коломойский
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      Новости за 30 августа
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