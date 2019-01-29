"Мы продолжим": в НАТО рассказали, что ждет Россию из-за агрессии против Украины

Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям. Поэтому НАТО не отступит и продолжит осуществлять давление на Москву из-за ситуации в Украине.

Об этом Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на встрече с председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, говорится в сообщении на сайте НАТО.

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Так, во время встречи Столтенберг и Лайчак обсудили ситуацию в Украине. В частности, Столтенберг приветствовал усилия Словакии по уменьшению напряжения, укреплению доверия и содействию диалогу.

НАТО продолжит давить на Россию для того, чтобы она уважала суверенитет и территориальную целостность Украины и выполняла свои обязательства по минским соглашениям,

– сказал он.

Со своей стороны, Лайчак проинформировал Североатлантический совет о приоритетах Словакии на время председательства в ОБСЕ в 2019 году.

Йенс Столтенберг также отмечает, что союзники НАТО дали понять, что не признают и не собираются признавать незаконную аннексию Крыма. Он в очередной раз призвал Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков и три корабля.

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