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      "Мы продолжим": в НАТО рассказали, что ждет Россию из-за агрессии против Украины

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      В НАТО продолжат осуществлять давление на Россию за агрессию против Украины
      В НАТО продолжат осуществлять давление на Россию за агрессию против Украины / Фото з відкритих джерел

      Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям. Поэтому НАТО не отступит и продолжит осуществлять давление на Москву из-за ситуации в Украине.

      Об этом Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на встрече с председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, говорится в сообщении на сайте НАТО.

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      Так, во время встречи Столтенберг и Лайчак обсудили ситуацию в Украине. В частности, Столтенберг приветствовал усилия Словакии по уменьшению напряжения, укреплению доверия и содействию диалогу.

      НАТО продолжит давить на Россию для того, чтобы она уважала суверенитет и территориальную целостность Украины и выполняла свои обязательства по минским соглашениям,
      – сказал он.

      Со своей стороны, Лайчак проинформировал Североатлантический совет о приоритетах Словакии на время председательства в ОБСЕ в 2019 году.

      Йенс Столтенберг также отмечает, что союзники НАТО дали понять, что не признают и не собираются признавать незаконную аннексию Крыма. Он в очередной раз призвал Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков и три корабля.

      КАК НАТО РЕАГИРУЕТ НА АГРЕССИЮ РОССИИ ВБЛИЗИ КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА:

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      Теги: Война на Донбассе Украина – Россия Йенс Столтенберг Генсек НАТО НАТО Конфликт в Азовском море Новости политики
      Источник: 24 Канал
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