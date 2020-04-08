Мы проиграли войну с коронавирусом, – Данилюк о последствиях пандемии в Украине

Экс-министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина слишком поздно отреагировала на пандемию COVID-19. Если бы ограничения ввели раньше – кризис в Украине не был бы таким сложным, а люди и бизнес пострадали бы значительно меньше.

Про це він розповів в ефірі 24 каналу та додав, що криза, яка трапилась через пандемію COVID-19, – дуже серйозна.

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"Вона буде глибокою і дуже затяжною. Вона (криза – 24 канал) може розтягнутись більш, ніж на рік. Це є реальністю. Ми маємо звикнути до того, що з цим вірусом світ житиме від 9 до 18 місяців. Можливо, й довше, якщо не знайдуть вакцину", – сказав ексміністр.

Він наголосив, що майбутнє України залежить від 2 факторів:

як Україна боротиметься з вірусом;

як розв'язуватимуть економічні проблеми держави, які є наслідками пандемії.

Для обох цих факторів є одна відповідь – треба вчасно приймати рішення,

– запевнив Данилюк.

Він зазначив, що обмежувальні заходи потрібно було вводити заздалегідь. Однак Україна "затягнула цю історію".

"Ми могли мати іншу картину, якби вчасно припинили розповсюдження вірусу. По цій шкалі ми програли війну з коронавірусом і наслідки будуть серйозні", – зауважив ексміністр.

Данилов назвав три кроки, які необхідно зараз здійснити Україні, аби якнайшвидше вийти з кризи.

Будувати систему збору і аналізу інформації.

"Будь-яке рішення уряду чи президента має опиратись на дані, певну інформацію. Зараз ці рішення – внутрішньо-інтуїтивні", – пояснив Данилюк.

Розробляти план виходу з кризи.

"Треба розуміти, як ми маємо допомогти бізнесу, який постраждав. До прикладу, бізнесу, який зараз не закрився та продовжує існувати – треба допомогти кредитами. А тим, хто втратив роботу – видавати гроші. Їм потрібен фінансовий ресурс, аби надалі існувати. Є такі приклади у США та Великобританії", – сказав ексміністр.

Тримати глобальний контекст.

"Такі країни, як Великобританія, Німеччина, Данія – вони вийдуть з кризи, а ми це не зможемо зробити. Тобі нас будуть боятися і обрізати на зовнішніх ринках", – наголосив Олександр Данилюк.

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