15:23
28 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Восстание роботов в России. Google по-российски
      Вєсті Кремля
      00:13, сегодня
      Вести.UA. Фантастические депутаты. Омелян в тренде
      Вєсті.UA
      00:28, сегодня
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Мы расторгаем договоры с застройщиками на Андреевском спуске и Осокорках, – советник мэра Киева

      29 Читати новину українською
      Дмитро Белоцерковец
      Дмитро Белоцерковец

      Земельная комиссия Киевсовета поддержала предложение Виталия Кличко относительно разрыва договоров аренды земельных участков со скандальными застройщиками на Андреевском спуске и на Осокорках.

      Об этом сообщил народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в социальной сети Facebook.

      "Земельная комиссия Киевсовета поддержала расторжение договора аренды земли на Андреевском спуске, 14-16, где ООО "Маркон" ведет скандальное строительство (12-этажного отеля, – ред.)", – написал Белоцерковец.

      По его словам, основания такие: застройщик недоплатил городу 974 659,96 грн и не начал осваивать участок вовремя, то есть в течение трех лет после оформления договора аренды земли, ведь документ был заключен в 2006 году.

      "Город был вынужден пойти на такой радикальный шаг в связи с нежеланием застройщика идти на Градостроительный совет, куда "Маркон" должен вынести макет и скорректированный проект объекта. Кроме того, именно на Градостроительном совете определили бы допустимую высотность объекта", – считает советник мэра Киева.

      Народный депутат назвал именно проект и его высотность главными элементами критики со стороны общественности.

      "Сначала застройщик мотивировал свой отказ тем, что документы на строительство были оформлены до 2010 года, когда не нужно было получать дополнительные согласования для застройки исторического ареала Киева.

      Учитывая то, что еще один долгострой в центре столицы никому не нужен, мэр Киева предложил компромисс – застройщик должен выйти на Градостроительный совет, который и поставит точку во всех спорных вопросах строительства. Аргументы простые – такие параметры должны определять профессионалы", – отметил Дмитрий Белоцерковец.

      По его словам, "Маркон" с этим согласился, но, к сожалению, свои обещания, данные общественности и администрации, так и не выполнил.

      "Вместо этого застройщик продолжил строительство, нарушая строительные нормы при ведении работ. Например, незаконно велась работа крана. Тогда город был вынужден действовать более активно, заставляя застройщика выполнить свои обещания. Сначала был демонтирован строительный кран, а теперь зарегистрирован обоснованный проект решения Киевсовета о разрыве договора аренды земли", – проинформировал народный депутат.

      Также советник мэра Киева рассказал о другое решение комиссии по скандальным строительством на Осокорках.

      "Вчера земельная комиссия Киевсовета поддержала проект решения по разрыву договора аренды земельного участка с застройщиком "Контактстройсервис" на Осокорках (там, где общественность отстаивает инициативу "Экопарк", а застройщик не слышит активистов). Проект решения подготовлен департаментом земельных ресурсов, а основание – это долги и не освоения участка в первые три года, договор аренды был заключен в далеком 2005 году. Поэтому Киевсовет на законных основаниях может рассмотреть и принять решение о расторжении договора. Политическая воля на это есть", – резюмировал Дмитрий Белоцерковец.

      Напомним, что следующее заседание Киевсовета запланировано на 29 ноября.

      Теги: Новости Киева Виталий Кличко Киеврада
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук