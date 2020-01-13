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      Мы с Кернесом закрыли все личные вопросы друг к другу, – Ярославский

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      Церемония выпуска магистров ХНУ им. Каразина

      Один из самых известных украинских бизнесменов Александр Ярославский заявил, что урегулировал все вопросы "личного характера" с мэром Харькова Геннадием Кернесом.

      Об этом он сказал во время общения с журналистами после церемонии выпуска магистров Харьковского национального университета Каразина.

      Отвечая на вопрос о присутствии Кернеса на новогодней праздничной вечеринке в Kharkiv Palace Hotel 5*, который принадлежит Ярославскому, бизнесмен сказал: "У нас были личные вопросы друг к другу, мы их закрыли. Никаких ситуативных вещей, как журналисты поднимали эти вопросы. Это наши личные взаимоотношения, мы их закрыли и все. Не надо искать никаких черных кошек в темной комнате. Тем более, что ни кошки, ни мышки здесь нет".

      Как известно, Харьков – родной город Ярославского, бизнесмен вложил в развитие Харьковщины около $ 1 млрд.

      Когда колядуют, щедруют и посевают
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Новости Харькова Геннадий Кернес
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