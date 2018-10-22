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      "Мы сильная нация": украинец признался, кому посвятил свою победу на "Играх непобежденных"

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      Украинские военные поднимают украинский флаг на пьедестале "Игр непобежденных" в Сиднее. На этот раз – два золота в дисциплине гребля на тренажерах.

      Александр Белобоков победил с отрывом в 54 метра. За наградой шел с высоко поднятым сине-желтым флагом в руках. А потом, подтанцовывая под песню Русланы, направлялся к соотечественникам. Впоследствии признался, кому посвящает победу.

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      "Победа посвящается вам (украинцам, – 24 канал). Мы доказываем, что мы сильная нация. Украина – непобедима", – подчеркнул победитель "Игр непокоренных" в гребле на тренажерах Александр Белобоков.

      ігри нескорених
      Александр Белобоков

      И это не единственный успешный старт нашей команды в этой дисциплине. Свои метры на тренажере по гребле намотал и капитан сборной Украины Сергей Ильницкий. Среди 64 ветеранов мира украинский доброволец – первый в турнирной таблице.

      ігри нескорених

      Сергей Ильницкий

      Я не видел абсолютно ничего, кроме своего монитора и пытался выдавить из себя лучший результат,
      – поделился капитан команды, золотой призер по гребле на тренажерах Сергей Ильницкий.

      ігри нескорених
      "Игры непобежденных"

      Он долго удерживал первенство, не подпускал к себе соперников. Однако на финише разделил золото с австралийским ветераном Беном Фариназо. Оба за минуту преодолели 381 метр. И им на пьедестале не тесно, украинец с теплотой обнимал соперника. Украинец считает, что именно братство является основной целью этих соревнований.

      Когда мы общаемся с ветеранами других стран мы говорим про одни и те же вещи: как жить, как тренироваться и как побеждать. Этот проект на самом деле не о медали, а о том, что инвалидность – это не приговор, а это продолжение новой жизни,
      – отметил Ильницкий.

      За два дня соревнований в копилке национальной сборной уже три медали. Накануне бронзовую награду в велогонках завоевал ветеран Службы безопасности Украины Денис Фищук. Впереди у украинских непобежденных в Сиднее еще четыре дисциплины. Продлятся соревнования до 27 октября.

      Что такое ''Игры непобежденных''?Международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, которые в 2014 году основал британский принц Гарри. Цель соревнований – честь военных ветеранов, поддержка их реабилитации и адаптационная помощь людям, которые были ранены и потеряли здоровье во время военной службы.

      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Игры непокоренных Спорт Австралия
      Источник: 24 канал
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      Новости за 22 октября
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