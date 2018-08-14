"Мы стоим на позиции Олега Сенцова": Геращенко напомнила РФ о предложении обмена пленниками

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко напомнила российской стороне о предложении обмена заключенными. Она также предложила провести встречу украинской омбудсвумен и ее российской коллеги в Минске для разблокирования процесса освобождения удерживаемых.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

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Мы стоим на другой формуле: украинцы, незаконно содерживаемые в РФ – точно входят в список установленных лиц, так весь мир знает, где содержится Сенцов, Сущенко, Балух, Карпюк, Панов, Куку, Кольченко и другие. Уже 4,5 месяца мы ждем ответа РФ на наше предложение: заберите 36 ваших – отдайте наших!

– эмоционально обратилась к россиянам Геращенко.

Она также предложила провести встречу между украинским омбудсвумен Людмилой Денисовой и ее российской коллегой Татьяной Москальковой 21 ​​- 22 августа в Минске в рамках заседания трехсторонней контактной группы для разблокирования процесса освобождения удерживаемых.

"Мы стоим на позиции Олега Сенцова и требуем освободить всех украинских политзаключенных!" – подчеркнула вице-спикер.