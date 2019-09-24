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      Мы стучим в замкнутые двери, – в "Слуге народа" думают об изменении курса Украина – НАТО

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      Ирина Верещук
      Ирина Верещук / NewsOne

      Неожиданное заявление об отношениях с Альянсом сделала член парламентского комитета по вопросам обороны и нацбезопасности в Украине Ирина Верещук. По ее мнению, Украину в НАТО никто не ждет, поэтому следует в целом изменить подход к членству в этой организации.

      Так, народный депутат от "Слуги народа" уверена: НАТО не собирается принимать Украину в свои ряды. Об этом она рассказала в интервью "112 каналу".

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      Мы хотим, но нас не берут. И мы стучим в закрытые двери и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут. Нам надо двигаться, становиться крепче, более слаженными,
      – подчеркнула она.

      Верещук также вспомнила, что Украина и Грузия одновременно заключали с Альянсом программы сотрудничества, однако сейчас находятся на разных этапах вступления в организацию.

      "У нас есть программы сотрудничества, все. Но почему-то в Грузии – это одна часть работы, а у нас – другая. И даже о политической части идет речь. Я понимаю, Грузия намного меньше. У нас всегда объемы не в нашу пользу: нас много, мы едва ли не самые большие в Европе, если говорить территориально", – добавила депутат.

      По ее мнению, Грузию скоро таки примут в НАТО, а вот насчет Украины есть большие сомнения. Вероятнее всего, ситуация связана с влиянием России. Мол, Европе она нужна, поэтому Украину и не спешат принимать.

      Мы должны говорить людям правду. Нас не ждут в НАТО. Скорее, Грузию возьмут. Мы жертвы агрессии, и сегодня серьезно стоит вопрос о включении Грузии в НАТО, а об Украине вообще вопрос не стоит,
      – заверила Верещук.

      Кроме того, депутат уже даже наметила, как Украина может в дальнейшем выстраивать свое сотрудничество с НАТО.

      "Я всегда была сторонником Финляндии в этом вопросе. Они не вступают в НАТО, но, наверное, являются глубочайше интегрированы в организацию. Они говорят: мы даже в Конституции это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией. Нам тоже надо успокоиться, сбалансироваться, определить свои приоритеты, как в обороноспособности, так и в других направлениях", – заявила Верещук.

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      Представительница "Слуги народа" считает, что предыдущий украинский президент Петр Порошенко лишь тянул время, когда говорил, что до вступления Украины в НАТО осталось сделать совсем немного и вскоре это произойдет.

      А вот Верещук убеждена: работы много, а принимать Украину в НАТО никто не собирается. Да и похоже, "Слуге народа" проще эту работу просто не проводить.

      Свои убеждения депутат подтверждает такими словами: "Нет страны НАТО, которая была бы не развита институционально, экономически, политически и демократически".

      Важно! Курс Украины в НАТО и ЕС является закрепленным в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав парламента, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

      Согласно документу: президент и правительство должны обеспечивать воплощение стратегического курса Украины на обретение полноправного членства государства в ЕС и НАТО, а к полномочиям парламента вошло определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в этих организациях.

      Что означают изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО?Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины является необратимым. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Украина – Россия Слуга народа НАТО
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